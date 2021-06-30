LIVE／41萬劑莫德納下午抵台　陳時中最新說明

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明天7/1台灣擴大新冠肺炎疫苗接種，二百多萬劑莫德納疫苗將陸續配送至各地。可喜的是，今天下午將有41萬劑莫德納疫苗來台，為防疫再添助力。中央流行疫情指揮中心指控官陳時中，今（30日）午2時召開記者會說明疫情最新情況。

據了解，第三批疫苗這次由長榮航空BR78航班載運，自阿姆斯特丹起飛，預計抵台時間為16時40分。

而印度Delta病毒目前在屏東累計14例，根據昨日公佈數字，目前共有176人居家隔離中，171採檢陰性，5人採檢中。根據指揮中心統計，截至目前國內累計1,311,961例新冠肺炎相關通報（含1,295,813例排除），其中14,748例確診，分別為1,170例境外移入，13,525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，個案中累計102例移除為空號。

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另外，274萬劑默德納疫苗將自7月1日開始配送至各地，雙北29日宣布明起開放72歲以上長者、不限戶籍進行預約；北市也開放非本國籍之72歲以上外籍人士預約，7月6日開始接種，新北則另外開放1至5類公費對象預約施打，施打日期為7月2日。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）