快訊／台中21殘劑打到了！19914人槓龜　40快打站僅6站殘餘原因曝

▲接種太踴躍，全台中快打站殘劑數僅21劑，昨日上網預約登記的19914人槓龜。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今開放75、76歲以上長輩接種AZ疫苗，老人家報到率超乎預期，部分快打站還因報到太踴躍，提早在10點20分就停止報到，太平區也有快打站報到人數太多，工作人員不得不請現場還在等候的4、50位老人家先回去，等到周六再施打。至於昨（29）日搶著上網預約打殘劑的近2萬人也幾乎都槓龜，僅21人接種到殘劑。

台中市官網昨湧入300萬人次點閱預約要打殘劑，最後僅有1萬9935人登記成功，電腦隨機抽選後名單也公告。但今天出乎意料，長輩施打意願高昂，40處快打站報到率超高，別說殘劑，不少老人家到場也打不到，當場發飆、抱怨連連，工作人員趕緊安撫，表示周末一樣時間地點，來打莫德納疫苗。

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▲接種太踴躍＋備貨不夠，全台中快打站殘劑數僅21劑，台中有1萬9914人槓龜。（圖／記者游瓊華攝）



市府民政局長吳世瑋表示，由於之前長輩施打疫苗出現緩打朝，注射率約3成，疫苗開瓶後有時效，準備量不敢過多，研判可能因為Delta變異株病毒入侵，民眾恐慌、施打意願也大幅提升，所以殘劑寥寥無幾。

全台中今天有40快打站運作，經統計，霧峰站4劑殘劑、中區3劑、石岡2劑、大里站5劑、大安站3劑以及南區崇倫站4劑，總計21劑，其他快打站殘劑都掛零。