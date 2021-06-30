Delta病毒來襲　陳秋萍偕企業贈防疫物資

▲台南市議員陳秋萍及北揚建設公司董事長洪德勝，親至永康分局贈送708支護目鏡、120個全罩式面罩及168瓶酒精，增強警察單位防護量能，讓警察能更無後顧之憂執行防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情仍然嚴峻，Delta變種病毒入侵，全國3級警戒延長至7月12日，台南市議員陳秋萍及北揚建設公司董事長洪德勝，有感警察人員執勤風險增加，於30日上午10時許，親至永康分局贈送708支護目鏡、120個全罩式面罩及168瓶酒精，增強警察單位防護量能，讓警察能更無後顧之憂執行防疫工作。

陳秋萍議員表示，目前南台灣正面臨Delta變種病毒的威脅，台南數日「嘉玲」後又爆發確診個案，顯見面對疫情一定要戒慎恐懼，步步為營，沒有鬆懈的本錢。警察的辛勞有目共睹，不僅要負責特定場所、群聚案件的查緝，目前開放75歲以上長者施打疫苗，警察也都要到場加強周邊交通秩序整理，身為防疫及治安交通工作的中流砥柱，一定要確實做好防護措施，才能抵禦頑強的病毒。

永康分局長呂世明感謝的表示，陳秋萍議員及洪董事長平時便對警察工作十分關心與支持，這次更以行動展現對警察的關懷，捐贈護目鏡、全罩式面罩及酒精等物資都是執行防疫工作的必需品，對於執勤防護力是一大提升。疫情持續延燒，3級警戒不斷延長，不管是人心抑或防疫量能都面臨重大考驗，嚴峻的時期更要穩定踏實的做好防疫工作，我們同仁不論面對何種勤務都是嚴陣以待，呼籲民眾要持續嚴守防疫規定，不可掉以輕心，才能共度疫情難關。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色