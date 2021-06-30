北市長者狂搶！8.7萬劑莫德納「1小時預約一半」　蔡炳坤分析這一原因

▲北市6月30日上午8時開放72歲以上長者網路預約打莫德納疫苗。（圖／翻攝自台北市疫苗預約系統網頁）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲29日宣布，30日與7月1日開放72歲以上長者、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，最快7月2日就可以開打。台北市副市長蔡炳坤30日表示，網路預約系統1小時就累計預約4萬4477人，佔總劑量的51％，這次不只有72歲到74歲長者可以預約，之前75歲以上沒打過疫苗的長者也能預約，先前有些人因為AZ疫苗猝死消息卻步，而此次都是莫德納疫苗，有可能因此較踴躍。

柯文哲29日在防疫記者會中表示，6月30日、7月1日開放疫苗預約，身份為72歲以上長者、55歲以上原住民，不限於台北市籍，並開放共258家醫療院所，分別為34家醫院、12家聯醫門診部、212家社區診所，接種時間為7月2日至7月5日；這次不同於以往，預約時間是早上8時到下午5時，因為資訊局要將資料整理、跟醫院對接，若開放到太晚，整體加班時間會太長。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲強調，建議用網路預約方式，比較好方便人力、物資、時間安排；若不使用網路預約，這次不會發通知單，民眾得於7月3日、7月4日早上9時到下午5時，打電話給各個區公所的民政課電話預約，「這次不發通知單給你，要讓整個政府有更高效率運作。」

此波為台北市第四次開放網路預約，中央將於7月1日把8萬7136劑莫德納疫苗配發下來。蔡炳坤30日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提及，此次預約很踴躍，15分鐘就預約取號3萬2105人，30分鐘預約取號3萬9249人，佔總劑量8萬7136劑的45％，1小時就預約4萬4477人，佔總劑量的51％。





▲台北市長者網路預約人數。（圖／蔡炳坤提供）

蔡炳坤提到，先前3波的母數很大，目前北市75歲以上長者的疫苗接種率為45％，還有10萬人沒接種疫苗，這可能與之前不斷傳出，打AZ疫苗會有後遺症或猝死有關，讓民眾稍微卻步，而此波為莫德納疫苗，就比較踴躍，「但還在我們的預期中。」

蔡炳坤提及，政府應讓每個人都打到疫苗，假設這次預約不到，民眾也不用難怪，因為疫苗是一波波下來的，此波開放到8萬7136劑，下一波疫苗中央將於7月8日配發給北市，劑量約6萬多劑，並於7月7日、7月8日開放預約，7月9日正式開打。

關於下波疫苗配發下來後，北市接種年齡預計能開放到多少？蔡炳坤說，是希望能開放到70歲以上長者接種，但還是要看此次的預約狀況，除了先前3波都沒接種的75歲以上長者外，74歲、73歲、72歲都各有2萬多人，而71歲、70歲則有3萬多人，這2個年齡層人數加起來超過6萬人，可能會超過下波配發的劑量，有些緊繃。

被問到先前有些長者被醫生評估不適合打AZ疫苗，此波能否來預約施打莫德納？蔡炳坤說，可以預約，不過有些人之前預約過，卻沒有到場接種，因為網路系統就會有紀錄，導致名單被自動剔除，所以沒辦法使用網路預約，這些人北市都有幫忙考慮到，可於接下來的7月3日、7月4日致電給12行政區公所民政課進行電話預約。

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）