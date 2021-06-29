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查緝防疫破口　台南市交通局持續稽查白牌車

▲台南市政府持續稽查違規白牌車，杜絕防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府持續稽查違規白牌車，杜絕防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應疫情嚴峻，為遏阻違法營業的白牌車攬客形成防疫漏洞，台南市政府持續稽查違規白牌車，杜絕防疫破口，市府強調全市計程車或多元計程車均已完成實聯制和加強清消，民眾應選擇合法車輛，保障消費權益也維護自身健康。

交通局局長王銘德表示，台南市長黃偉哲從本波疫情爆發以來，一直強調公共運輸防疫的重要性，也在第一時間指示交通局建立公共運輸實聯制等措施，交通局除了宣導各車隊配合之外，有鑒於部分計程車運將朋友對網路操作較不熟稔，日前更主動出擊，由市府代為整批申請、印製實聯制QR-code，並派員到各排班點逐車宣導及協助張貼，目前營業中的車輛均已完成實施實聯制。

▲台南市政府持續稽查違規白牌車，杜絕防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，因違法營業的白牌車並未受管制，也未有實聯制等防疫措施，再加上若未確實清消，恐形成防疫漏洞，因此即便公共運輸防疫工作已增加不少勤務，仍要求持續加強稽查違規白牌車營業，不能中斷。

交通局長王銘德說，針對白牌車輛可能出沒地點、時間、車牌號碼等，交通局都已有掌握，近日也針對移工宿舍、車站、軍營等違規營業經常出沒地點編派勤務。
此外，也和警方及監理站合作辦理聯合稽查，並隨時針對新型態Line 群組叫車等非法營業方式交流情資，2021年度跨機關合作已稽查5次，共裁罰3件計30萬元。

公共運輸處處長吳俁之表示，依照公路法第77條第2項規定，白牌車一經查獲，除會吊扣（銷）駕駛執照外，罰鍰自10萬元起跳，請駕駛人應合法取得執照經營，切勿心存僥倖，得不償失，同時呼籲民眾選擇合法交通工具，不但有完整保險等確保消費權益，在疫情期間政府也有各種防疫措施協助把關，健康、安全都更有保障。

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