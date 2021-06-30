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30分鐘就完成45％！北市72歲↑長者預約打莫德納　逾3萬人15分鐘內狂搶

▲▼北市開放預約72歲以上長者打默德納疫苗，開放沒多久就有部分醫院診所額滿。（圖／翻攝北市衛生局）

▲北市開放預約72歲以上長者打莫德納疫苗，開放沒多久就有部分醫院診所額滿。（圖／翻攝北市衛生局，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲29日宣布，6月30日、7月1日開放72歲以上長者、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，接種時間為7月2日至7月5日，而此次不發放通知單，沒預約者7月3日要自行打電話給各個區公所民政課電話預約。面對開放預約首日，台北市副市長蔡炳坤30日表示，30分鐘就有3萬9249人預約取號。

柯文哲表示，6月30日、7月1日開放疫苗預約，身份為72歲以上長者、55歲以上原住民，不限於台北市籍，並開放共258家醫療院所（34家醫院、12家聯醫門診部、212家社區診所），接種時間為7月2日至7月5日；這次不同於以往，預約時間是早上8時到下午5時，因為資訊局要將資料整理、跟醫院對接，若開放到太晚，整體加班時間會太長。

▲▼北市開放預約72歲以上長者打默德納疫苗，開放沒多久就有部分醫院診所額滿。（圖／翻攝北市衛生局）

柯文哲強調，建議用網路預約方式，比較好方便人力、物資、時間安排；若不使用網路預約，這次不會發通知單，民眾得於7月3日、7月4日早上9時到下午5時，打電話給各個區公所的民政課電話預約，「這次不發通知單給你，要讓整個政府有更高效率運作。」

針對72歲以上長者開放網路預約的首日，蔡炳坤30日上午9時指出，15分鐘就預約取號3萬2105人，30分鐘預約取號3萬9249人，佔總劑量8萬7136劑的45％。

▲▼北市開放預約72歲以上長者打默德納疫苗，開放沒多久就有部分醫院診所額滿。（圖／翻攝北市衛生局）

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