噴水洗禮生力軍！海巡新造成功艦抵花蓮港　配備火箭彈系統

▲▼東部地區機動海巡隊於花蓮港外進行噴水歡迎儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署新造安平級巡防艦第2艘「成功艦」（CG-602），29）日上午由在地花蓮子弟劉康義艦長領航返抵花蓮港。為迎接新戰力，艦隊分署東部地區機動海巡隊特別安排於花蓮港外進行噴水歡迎儀式，恭迎「成功艦」成為東機隊海上巡緝與防疫工作之生力軍，將有效全面提升東部海域護漁及維權任務。

成功艦（CG-602）由中信造船股份有限公司承造，採用4部MTU高速主機，航速可達44節以上，並設置最大射程達120米之高壓水砲及搭載單點配賦式獨立作業之警備救難艇。

武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統及1門(2管) 20機砲遙控砲塔；另外，透過「海巡智慧船舶指揮管理系統」（簡稱CGICS），於海上執行任務時，可與陸上勤務指揮中心或其他巡防艦艇進行視訊電話、多方會議及即時影音等作業，達到「看得到、聽得到、指揮得到」之目標。

▲成功艦配備鎮海火箭彈武器系統及智慧船舶指揮管理系統，於海上執行任務時，可與陸上勤務指揮中心及其他巡防艦艇進行視訊電話、多方會議提供即時影音。

東部地區機動海巡隊表示：海巡署推動之「籌建海巡艦艇發展計畫-安平級巡防艦」共計規劃建置12艘，目前已完成首艘「安平艦」（CG-601）及第2艘成功艦（CG-602）交船作業。成功艦返抵花蓮港後，艦隊分署將陸續安排艦上同仁進行戰系裝備及成軍等教育訓練，完成後將盡速投入東部海域護漁及維權任務，守護民眾生命財產安全。

提醒民眾，如有發現不法或有任何需要協助之情事，請撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即派員救援。

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