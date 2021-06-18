這艘船被押回安平港「清零」　扣600萬元魚翅！乾貨重達1423公斤

▲海巡署偵防分署北門查緝隊等單位查獲「勝」字號漁船涉嫌走私魚翅乾貨，重達1423公斤，總價600萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署北門查緝隊於6月17日會同海巡署第六巡防區，統合指揮台南查緝隊、第11岸巡隊、台南、澎湖海巡隊及台南市警刑警大隊第6隊、第六分局等單位，組成專案小組執行查緝，查獲「勝」字號漁船非法載運魚翅乾貨1423.4公斤市價600萬元，全案依違反海關緝私條例函送關務署高雄關裁處。

北門查緝隊日前接獲情資，有不肖業者於疫情警戒期間各單位忙著防疫工作之餘，趁機走私未經檢驗之漁產品，以牟取暴利，即與相關單位成立專案小組，並透過巡防區勤務統合，配合雷達目標監控，掌握船隻航跡，鎖定可疑目標，海巡署第六巡防區指揮臺南海巡隊巡防艇前往海域巡緝，於曾文溪外海48浬處發現「勝」字號漁船行跡可疑，即實施登臨檢查，當場發現非法魚翅乾貨一批，即將「勝」字號漁船押返安平商港實施清艙檢查，共計查獲魚翅乾貨1423.4公斤，總價值約新台幣600萬元。

因應防疫期間，專案小組執行搜索不敢輕忽大意，執行人員除穿著必要的防護裝備外，特別協請台南市衛生局共同執行消毒及防檢疫等相關工作，經檢疫後無發現船員有發燒或身體不適等症狀，後續將持續由台南市衛生局負責疫調工作，請民眾放心。

北門查緝隊表示，此次不肖業者為牟取暴利，非法走私大量未經檢驗的漁產品，再販售給予不知情民眾食用，因此時正逢中國大陸爆發非洲豬瘟、牛結節疹等疫情，加上全台疫情升溫，若走私未經相關檢疫之農漁畜產品，恐肇生防疫破口，嚴重造成經濟損失，影響社會安定。

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