台南安平四草大橋傳女子失蹤　海巡警察協力平安尋獲

▲南部分署第11岸巡隊會同台南市警四分局警方，平安尋獲該名通報失蹤女子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊19日晚上接獲台南市警局勤務指揮中心轉民眾報案，其妻子於四草大橋旁沙灘失蹤，該處僅尋獲機車但並未發現妻子，11岸巡隊立即啟動搜救，並會同台南市警四分局警方全面搜尋，終於平安尋獲。

第11岸巡隊接獲報案後，立即啟動搜救機制，統合安平責任區救援能量共計2機4人前往搜救，另台南市警四分局安平派出所也同步派員前往搜尋，警、巡於19日深夜11時許，由11岸巡隊現場搜救人員，於四草大橋旁尋獲疑似失蹤女子，因其精神狀況不佳癱坐於沙灘，經安平派出所警員協助確認身分後為該失蹤女子，即帶回派出所製作筆錄。

南部分署第11岸巡隊表示：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署提供各項服務及救助。

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