他自曝「懶得掃實聯制了」反正沒人看！鄉民洗臉：你放棄保護自己

▲簡訊實聯制是為了保護自己，萬一有和確診者接觸到才知道。（圖／記者劉亮亨攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情期間進入各店家、場所前都要先掃QRcode登記實聯制，很多還得給店員檢查過後才可進入，不過隨著近幾日疫情緩和，街上人潮越來越多，也出現不少偷懶不掃簡訊實聯制的人。有網友在PTT表示，「我是每次出門還是都記得帶手機啦，被政府訓練得很好，不過已經開始懶得刷了…」，好奇大家現在還會乖乖掃QRcode嗎？

原PO在PTT指出，疫情持續1個多月，每次進入店家都要先拿出手機掃描簡訊實聯制，最近「已經開始懶得刷了」，隨機找一間住家附近的雜貨店，問老闆門口擺放的紙本實聯制會有人員檢查嗎？對方支支吾吾回應，「啊嗯痾，給，嗯，稽查。」住家對面的早餐店甚至沒有實聯制QRcode，只擺了一張紙本表格供客人自行填寫，客人到底有沒有填也都自由心證，「這個要是裡頭有人確診，最好是調查的出什麼毛蟹」，好奇其他網友現在還會乖乖登記實聯制嗎？

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▲沒掃實聯制到時候吃虧的是自己 。（圖／記者李毓康攝）



不少人也觀察到此現象，部分店家現在已經不會檢查，有些人會抱持僥倖心態懶得掃QRcode，「超商基本還是會看會提醒，那種雜貨店還啥的真的就刷身體健康的」、「超商賣場是一定要刷的呀，路邊小吃攤沒看到有幾個人會刷，貼那個應該也只是應付規定。」

不過多數人都還是乖乖按照規定，畢竟這是為了保護自己，萬一真的有和確診者待過同個場所，有登記實聯制才會收到通知，「有啊，我每次都掃，掃了是保護自己，有染疫風險時可以通知到你」、「鼓勵反政府？自己懶惰觀念落伍，只會批評或別有居心？持續做的人很多，也有店家堅持，那些才是團結的台灣人」、「店員不檢查就不用做的心態我真的不懂」、「這是保護自己的行為，你自己放棄是你的自由。」