鄉民狂喊「疫情穩到不行」712能解封？　陳時中回應了

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30日）公布國內新增55例確診病例，其中有5例死亡，確診數連6天維持雙位數。對此，許多網友紛紛直呼「穩到不行」、「7月12日可以順利解禁了吧？」；陳時中在防疫記者會上鬆口表示，「不是完全不可能」，而有關餐飲、夜市的平時管理與戰備指引將陸續推出，假設各單位「表現良好」，就有望在7月12日先開放營業。

指揮中心今日表示，國內新增之55例本土病例（其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為30例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月20日至6月29日。個案分布以新北市23例最多，其次為臺北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。

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▲本土確診數連6天雙位數，許多網友直呼「712能解封了」。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

本土確診數連6天維持雙位數，疫情貌似趨緩。對此，有許多網友在批踢踢八卦板上紛紛表示，「可以解禁了吧」、「穩了！712解封囉」、「超穩的啦」、「Delta遇到善良正直的台灣人也是GG」、「穩到爆」、「全國55 新北23 台北22 柯文哲太強了」。

對於國內疫情看似受到控制，全國三級警戒能否在7月12日順利解封？陳時中今在下午防疫記者會上表示，「不是完全不可能」，不過對於相關餐飲業者、夜市平時管理和戰備指引，之後都會一波一波推出來，假設各單位「表現良好」，就有望在7月12日先開放營業。