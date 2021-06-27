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嘉義縣檢討1-5類施打　疫苗殘劑數量少採預約制

▲嘉義縣檢討1-5類擴大施打 殘劑使用採預約。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣檢討1-5類擴大施打 殘劑使用採預約。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣75歲以上接種率近40％，因近期出現AZ緩打潮，嘉義縣AZ疫苗目前尚有些許餘裕，研商給1-5類尚未施打及強化防疫力道等進行檢討，檢討名單上傳中央後提供施打。

▲嘉義縣檢討1-5類擴大施打 殘劑使用採預約。（圖／嘉義縣政府提供）

因疫苗數量限制，各縣市多由高齡層逐步向下調降接種對象，目前仍以75歲以上為主，近期疫苗不良事件報導出現AZ緩打潮，惟75歲以下民眾仍引頸期盼，各縣市殘劑也引發民眾關注，爭相預約。

▲嘉義縣檢討1-5類擴大施打 殘劑使用採預約。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，因AZ緩打潮，為強化社區防禦力，縣府積極研商疫苗使用最大效益，已針對1-5類尚未接種對象擴大評估，如居家式社區式被照顧者、社會局送餐志工、北農貨車司機、另鄰長因至家戶發送疫苗接種通知單、及縣府團隊支援社區擴大接種站工作人員等，為建立民眾與工作人員間雙向保護力，將名單上傳中央後，提供接種。

▲嘉義縣檢討1-5類擴大施打 殘劑使用採預約。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，有關疫苗殘劑使用，因數量很少，將由各醫療院所開放預約並依序通知施打，另將預約名單及施打狀況公開於網站及醫療院所明顯處。

各衛生所目前預約登記人數踴躍已停止預約，將針對已登記的民眾姓名隱碼公告於網頁及衛生所明顯處，並依序提供殘劑接種服務，接種完會註明日期，以示公正；如當日有殘劑通知後無法前來接種，順延3位，第2次通知仍無法前往接種，則視同放棄。

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