福安王爺慈善會捐防護衣護目鏡　嘉義縣派發第一線警消

▲福安王爺慈善會捐第一線防疫人員防護衣及護目鏡。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



新冠肺炎疫情持續延燒，醫護及警消人員需站在最前線，面臨染疫高風險工作環境，為全台防疫工作把關，嘉義市福安王爺慈善會感謝警消醫護人員在第一線辛苦奔波，捐贈嘉義縣政府護目鏡1250支、防護衣900件和防護面罩100個，為防疫工作盡一份心力。

▲福安王爺慈善會捐防護衣及護目鏡。（圖／嘉義縣政府提供）



代天巡府福安館主委蔡昆谷和福安王爺慈善會執行長范錦明表示，第一線工作人員是守護民眾的防疫英雄，希望透過捐贈物資來代表民間的感恩與支持。



縣長翁章梁感謝福安王爺慈善會熱心公益，連續5年不間斷，全額捐助微型保險保費，截至110年5月止弱勢民眾共有42,304人加入保險，讓弱勢家戶可享有基本的保險保障，期間有16戶弱勢家庭獲得保險理賠，理賠金額480萬元。



翁章梁進一步指出，第一線工作人員的付出與努力，社會大眾都看得見，有了民間與政府的共同支持，第一線防疫人員的安全將更有保障，防疫工作也能順利進行，人民能更加安心。



社會局指出，福安王爺在疫情期間站出來支援一線工作人員，感謝福安王爺的善舉，護目鏡及防護衣將送至醫護、警消人員手中，社會局收到各界捐贈的物資也將透過物資銀行的管理，有效分配至有需要的單位與民眾使用。

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