楊瓊瓔批購買疫苗不力　蘇貞昌：你買不到雞腿會怪自己？

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內爆發疫苗搶打潮。國民黨立委楊瓊瓔9日問到，去年115億購買的3000萬劑何時到貨？行政院長蘇貞昌說，就好像訂雞腿，生產方沒有生產、送貨方出問題，你會罵自己嗎？我們今天也是急得不得了，但全世界都在搶疫苗，要等貨上飛機後，才敢確定什麼時候到。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



蘇貞昌9日繼續到立法院針對紓困4.0預算案進行報告。國民黨立委楊瓊瓔質詢時問到，去年115億購買的3000萬劑何時到貨？什麼時候可以拿到疫苗？這次還要再追加224.5億，立院全力支持，但疫苗什麼時候可以打到國人身上？

對此，蘇貞昌說，去年台灣防疫做很好，我們已經超前購買疫苗，但購買的疫苗在國外生產跟輸送，甚至還有這些因素以外的因素，整個都牽涉到疫苗能不能進來。

蘇貞昌說，跟大會報告的，也都是我們跟人家簽約的大概時間點，這個時間點會有多少劑，但後來變種病毒肆虐，很多應該供給的廠商對其他國家也不能供給，甚至還打官司，「國內需要疫苗是事實，全世界都在搶疫苗也是事實，我們對疫苗沒有隱瞞」，疫苗什麼時候來？「就像雞蛋還沒孵出來，不能算幾隻一樣」，我們會盡力，希望大家一起體諒。

蘇貞昌表示，在去年疫情控制很好的時候就已經超前部署，「如果今天疫情爆發才去訂，那我們不對，但我們當時就訂貨，但是在生產方出了問題」。

蘇貞昌接著舉例，就好像去訂購冷凍雞腿，你已經訂了，結果生產方沒有生產出冷凍雞腿、輸送的人半路上沒有送，「你會在這裡罵你自己訂貨嗎？你自己也是急得不得了」、「所以你當時去訂，他也跟你講大概什麼時候來，現在生產方沒有生產、送貨方出問題，你會罵自己嗎？」

蘇貞昌表示，今天老早去訂、超前去訂，生產方有問題、輸送方有問題，甚至還有政治上的各種問題，「我們也是急得不得了」，所以我們還在盡力，但貨上飛機我們才敢講確定什麼時候到，如果沒有，都像其他國家一樣，大家在搶，台灣盡心盡力，沒有拿到我們覺得很痛苦，但我們確實夜以繼日在努力。

▼楊瓊瓔質詢蘇貞昌。（圖／翻攝國會頻道）

