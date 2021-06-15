挺醫護　立委楊瓊瓔號召企業捐6醫院8座正壓檢疫亭

▲▼楊瓊瓔號召在地企業，捐給6家醫院8座正壓檢疫亭。（圖／楊瓊瓔服務處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

嚴峻的新冠肺炎疫情讓第一線醫護人員採檢時得承受可能染疫的壓力，立委楊瓊瓔號召在地企業捐贈8座由工研院研發的正壓檢疫亭給台中市政府衛生局，首座正壓檢疫亭15日上午在衛生局副局長邱惠慈的見證下，交由中國附醫醫院院長周德陽正式啟用，其餘6座陸續裝在澄清中港分院、烏日林新醫院、台中慈濟醫院、大甲李綜合醫院及國軍台中總醫院。

楊瓊瓔指出，醫護人員穿著厚重的防護衣協助民眾採檢，在炎熱的天氣下相當辛苦，甚至還發生醫護採檢昏倒的意外，因此決定提供8座檢疫亭，在非常時刻為前線醫護盡心力，供專責醫院篩檢站使用。

正壓式檢疫亭具備「安全設計」、「採檢量高」、「節能舒適」、「獨立潔淨」、「組裝迅速」五大特色，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。

中國附醫院長周德陽表示，正壓檢疫亭比起戶外檢疫站的工作環境好，醫護不會因為穿著全套防護衣沒幾分鐘就滿身是汗，亭內維持正壓以確保密閉性與隔離性的安全裝置，並能提供節能舒適的空調和獨立潔淨的空間，大幅改善人員採檢的工作品質，提高工作效能，採檢人員也無需穿著全套醫療級防護衣，是一個非常人性化的設計。

衛生局副局長邱惠慈說，在疫情最艱困時刻，感謝楊瓊瓔委員及民間企業無私的奉獻，讓第一線防疫醫護人員在更完善及舒適的檢疫環境下執行勤務，降低感染風險，疫情嚴峻，需要大家一起努力，共同度過難關。

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