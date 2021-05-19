外交部：駐印度代表處仍有19人留守　目前沒有撤館計畫

▲新冠肺炎肆虐全球，印度確診死亡人數持續升高。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，印度確診死亡人數持續升高，外交部次長田中光19日表示，我國駐外同仁堅守陣地，雖然有部分人員確診，但是都已經實施居家辦公，而且狀況都已經恢復，目前沒有撤館的計畫。

立法院外交及國防委員會19日處理退輔會、僑委會、國防部、外交部等預算解凍案，並邀請田中光、國防部副部長張哲平、退輔會副主委呂嘉凱、僑委會副委員長徐佳青等人列席備詢。

國民黨立委陳以信質詢時指出，包括美國、德國、波蘭等國都已經允許外交官自行離開印度，實質上已經允許撤館，詢問外交部有應變計畫，甚至未來有撤館的可能。

田中光表示，我國駐外同仁都是堅守陣地，雖然有部分人員確診，但是都已經在居家辦公，而且狀況都已經恢復，目前沒有撤館的計畫。

陳以信認為，這只是一個正面的預測，印度的狀況還沒到的翻轉地步，包括幾個重要的國家，都已經開始實質上的撤館，詢問外交部有無超前部署的準備，或者在一定條件下印度非徹不可。

對此，田中光則強調，外交部除了斷交，從來沒有主動撤館的案子。

陳以信說，若駐印度代表處已經沒有辦法運作，雖然我國與印度不是邦交國，但還是要維持雙邊關係，詢問外交部在最低層度的應變做法為何。

田中光說明，依照外交部以前的作法，「可以到比較安全的地方，暫時留守在那邊」，但目前沒有這個規劃。

此外，國民黨立委楊瓊瓔質詢時也詢問，我國還有多少人留守在印度，田中光則表示，一共還有19位，但外交部不會請這些人回國，「他們也不要回來，他們要堅守崗位」。

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