爭取8千萬拓寬潭子聚興園區南側聯外道　楊瓊瓔：明年8月完工

▲▼楊瓊瓔爭取8千萬拓寬潭子聚興園區南側聯外道路，預計明年8月完工。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子聚興產業園區北側道路寬10公尺，但南側卻只有4至6公尺，因應未來廠商陸續進駐園區，上下班尖峰時段一定大塞車，且貨、卡車與機車爭道，易生擦撞事故，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國邀集經濟部等相關單位會勘，順利爭取到8千萬元的拓寬費用，預計年底前發包，明年8月完工。

台中市政府經發局副局長李逸安說，聚興產業園區南側的潭興路一段258巷聯外道路，目前路幅只有4至6公尺寬，必須拓寬至10公尺，總長度約1200公尺，一旦完成拓寬，未來園區車流可順利通行至潭興路、中山路等道路，不僅降低運輸成本，也提升交通安全。

經濟部工業局工業區組長曾琡芬表示，拓寬經費約8000萬元，經濟部補助82％、6560萬元，其餘1440萬元由中市府編列預算支應，為了縮短闢建時程，請中市府研議採取協議價購模式取得用地，並在年底以前完成發包作業。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，一旦拓寬將有效解決未來園區廠商進駐後的運輸問題，保障用路人的安全，而且也能促進潭子地區的經濟與觀光發展。

這項拓寬工程涉及台糖、國有財產署、農田水利署台中管理處用地、大漢技術學院等，經楊瓊瓔多次溝通協調已達成共識，拓寬後的道路，由市府負責維護管理。

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