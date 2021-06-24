竹市疫苗接種近3.3萬人覆蓋率9.2%　市府將加強宣導

▲竹市府累計至今已施打3萬2,949人。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他宣布，市府累計至今已施打3萬2,949人，竹市18歲以上人口疫苗覆蓋率已9.2%。其中，75歲以上長輩覆蓋率超過60%。市府累積已為615位孕婦接種莫德納，整體報到率達75%，今日共通知301位登記孕婦持續接種疫苗。

林智堅表示，疫苗接種對象遵循中央疫情指揮中心規範，施打18歲以上符合類別資格者，新竹市18歲以上人口數為35萬6,876人，疫苗接種人數累計已3萬2,949人，覆蓋率9.2%。其中，75歲以上總人口數為2萬3,954人，1萬4,422人長者已經接種疫苗，覆蓋率已60%。

另外，竹市今日持續為301位孕婦施打疫苗。市府說明，竹市將協助在新竹市設籍、居住或產檢的孕婦接種疫苗，若有孕媽咪尚未接到通知或有相關問題，可於9點17點上班時間，撥打疫苗諮詢專線（03）5355-137預約。目前已經累積超過百名孕婦透過主動預約完成接種疫苗。

新竹市府指出，未來陸續開放第七類、第八類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「65-74歲長者」施打，市府已啟用8座疫苗施打站，可隨時啟動疫苗大量開打，各局處也會提前造冊整備，當疫苗到來時，就能加快疫苗接種。

「施打疫苗是疫情最佳解方」，林智堅市長說明，尊重民眾是否接種疫苗選擇，市府將強化宣導疫苗接種，早日達到群體免疫。

因應三級緊戒延長至7月12日，新竹市府表示，疫情不容鬆懈，各局處將持續強化稽查戴口罩、賣場和公園人流管控等。請民眾持續做好各項個人防疫，出外戴口罩、非必要不要外出。