名車違停都要買！士林「混蛋老闆果汁店」熄燈　當地人哭了

▲士林知名果汁店「混蛋老闆果汁店」宣布停業。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市士林區知名的果汁店「混蛋老闆果汁店」無預警熄燈，店家事隔多日後於29日深夜出面說明，讓不少在地人不捨，直呼「小時候的回憶」、「從小喝到老⋯回憶啊」。

混蛋老闆果汁店位於士林區承德路四段10巷35號，由於地點在巷內非常隱密，店內座位又少，通常只有在地人會買，但用料實在的名聲也吸引不少開著名車的人寧願違停也要購買一杯。此外，店內特殊口味的「 混蛋汁 」（木瓜奶+蛋）因別具風味，吸引不少忠實粉絲。

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沒想到，「混蛋老闆果汁店」日前無預警拉下鐵門，附近民眾本以為只是暫停營業，但有網友26日目睹業者將裝備拆除，招牌也用紙貼了起來，且Google評論也顯示「永久停業」，這才驚覺業者疑似要停止經營。

▲許多當地人因回憶消失而感到悲傷。（圖／翻攝Google地圖）



業者29日凌晨在臉書社團「我是士林人 & 我是北投人」發文，表示「混蛋老闆果汁店」確定停業，主因為父母年紀大、身體不好，趁著疫情嚴重就順勢退休，「謝謝愛護我們店的客人的支持 ，謝謝，萬分感謝！」

業者表示，她們只有一間，絕無分店，目前確定讓「混蛋老闆果汁店」退休，希望大家可以體諒，但未來可能會以姊妹合資的方式，讓「混蛋老闆果汁店」重新出來營業，「謝謝，非常謝謝，再次謝謝」。

網友看完紛紛留言，「小時候住隔壁巷子常被爸爸牽去喝果汁，兒時回憶再-1」、「唉等你們再開」、「最愛喝葡萄汁」、「香蕉牛奶好喝到爆炸」、「這也是我跟我往生10年爸爸的回憶，偶爾會買來喝想念一下爸爸」、「聽不到超跩的口氣了，殘念」、「期待你們的新店開幕」。

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