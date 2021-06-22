快訊／不只長照機構！　士林北藝中心工地40名工程人員確診　

▲台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

北市疫情連環爆，繼北農、士林長照爆出群聚感染，台北市議員黃郁芬22日表示，北藝中心工地也於5月21日至6月11日爆發群聚感染，但北市府完全沒掌握狀況，並未對外說明，恐讓士林繼長照機構後，另有一處發生群聚感染風險。

「不只北農、士林長照出狀況，北藝中心工地也出問題了。」黃郁芬表示，北藝中心工地提報自5月31日至6月18日暫停施工全面消毒，竟然背後原因也是群聚感染。

黃郁芬提到，北藝中心從5月21日到6月11日之間，總計快篩了400多名工地工程相關人員，後來經過PCR檢測，屬於台北市新工處負責的工地有30名工程人員確診，捷運工程局負責的標案工地有10名工程人員確診。

黃郁芬指出，總計有40名工程人員確診，形成群聚感染事件，但北市府卻完全沒有掌握狀況，也並未對外界說明，恐形成士林地區繼長照機構後，另一處有群聚感染風險的地方。

黃郁芬說，根據新工處的回覆資料表示，施工廠商於2021年5月28日函報表示，工地清潔人員1名經疾管局於5月27日通報，5月19日確診，該名確診者曾於5月4日至12日期間，於北藝中心工程進行清潔工作，但其他工地人員並「無被匡列」。

黃郁芬提及，後來陸續爆發2名施工人員於工地暫停施工，消毒期間進行快篩陽性，工區鄰標捷運局工地也於6月2日通報2名PCR檢測確診者，故提報自5月31日至6月18日暫停施工全面消毒，但最終卻造成總計40名確診的群聚感染事件。

黃郁芬強調，北市府應詳細說明所有狀況，給市民清楚交代，柯文哲是不是為了自己的政績，全然不顧施工人員的安危、置基層工作人員於疫情風險中，請柯文哲不要再蓋牌、不要再試圖掩蓋事實了。

對此，文化局長蔡宗雄受訪時回應，第一例是外包清潔人員，在5月20日確診，後續依照程序通報、停工，全數員工PCR篩檢，篩檢完後確定陰性的才復工，如今已經復工，從5月中至5月底確診人數40位。

▼士林區北藝中心工地驚爆40名工程人員確診。（圖／記者林敬旻攝）

▼黃郁芬22日臉書踢爆北市另一起群聚感染案。（圖／翻攝自Facebook／黃郁芬 台北市議員）