建築業「董仔」嘴秋辱3警！長得很噁心是窮鬼　賠償金額曝

▲北市羅姓建築小開，竟對3名警員大罵窮鬼長得很噁心，下場曝光。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

北市33歲羅姓男子喝得酩酊爛醉倒在計程車上，運將只好將他載往派出所。3名警員上前關心，沒想到羅男竟出言辱罵「你長的很噁心」、「窮鬼」等侮辱字眼，3名警員依妨害公務罪嫌將他逮捕。士林地院審理後，認為羅男積極以15萬與3警員和解，依妨害公務罪名判拘役20日，可易科罰金2萬、緩刑2年。

據悉，該名羅姓男子家族經營建設公司，自己也在北市士林區成立一家建設公司，相當富裕，而地方的人也都稱他「羅董」，這也不是他第一次在喝醉在計程車上鬧事，對此警方早已習以為常。

發生在去年9月15日，羅男凌晨1點許，因為不勝酒力並搭計程車返家，但因實在太醉，甚至叫不醒，計程車司機只好將他載到士林分局蘭雅派出所。警員王義誠、黃俊諺、陳宥綸並上前關心，豈料，羅男不領情，甚至拉起嗓子，大罵對著3名警員「你長的很噁心、窮鬼、真的在羞辱你」，3警當場依妨害公務罪嫌將他上銬逮捕。

羅男於偵訊時否認犯行，辯稱「事發經過我全忘了」，法院進行準備程序時，法官勘驗員警偵查時筆錄及密錄器錄影譯文及截圖，羅男也改口坦承犯行，並用15萬元與3名員警達成和解。

3名員警與羅男調解成功，一致表示願給羅男緩刑改過自新機會。法官審酌，羅男經過這次偵審程序及科刑教訓，應有所警惕，同時考量他從事建設業，月薪約10萬元，依妨害公務罪判處拘役20天，可易科罰金2萬，給予緩刑2年以勵自新。

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