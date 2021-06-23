士林85歲獨居婦失聯　破門驚見陳屍在床！里長轟：防疫像沒政府

▲22日士林區85歲獨居婦因家屬聯繫不上，破門發現已陳屍在床。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

疫情嚴峻頻傳高齡者在家猝死！22日下午4時許，北市士林區天祿里里長李錦琿接獲民眾來電，表示里內1名85歲陳姓婦人失聯，他連忙報案同步聯繫家屬前往老婦住家，經鎖匠協助下破門進入，卻發現老婦已陳屍在床上。里長提出疑問，警察為何拖了1小時才到，明明才距離3分鐘路程而已，真的太誇張，同時也痛斥政府「防疫像沒政府，卻有人領薪水！」

據里長指出，陳姓老婦原本與女兒同住，但女兒這幾年嫁到日本了便獨居；前幾天還有與陳姓老婦打過招呼，身體看起來也不錯，但沒想到才隔2天而已，卻接到老婦台南兒子電話，表示聯繫不上他媽媽。

當下他趕緊撥打110報案也前往陳婦住家，不過當下他認為應該要等有公權力警察到場再破門進入，不過卻遲遲看不見警察身影，直到老婦住基隆親屬趕赴現場，在消防隊員及鎖匠協助才破門而入，但遺憾的是，老婦躺在床上明顯死亡。里長表示，現場沒有飄出屍臭味，推測應該死亡沒太久。

里長接受訪問痛斥，疫情這麼緊張，身為里長的他也沒資料得知該名陳姓老婦到底有沒有打疫苗，或確診，加上現在無症狀確診者黑數相當多，但相關資訊卻如此不透明讓里民人心惶惶！不僅如此同時也憤怒指出，昨天(22日)接到民眾打電話說有人失聯，他就立刻打110報案，但派出所卻死都不來，一直等家屬到場聯絡鎖匠破門而入，警察才全副武裝到場，整整慢了1個小時，他也激動稱「天母派出所到婦人住家明明才3分鐘車程！」

▼士林區士東路獨居婦在家死亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，台北市警察局天母派出所吳所長表示，22日下午4點半接獲民眾通報，當時在外巡邏員警也立刻返回所內著完整防護裝備前往現場，同步也聯繫聯合醫院醫生到場採檢，確認陳婦為陰性。經家屬表示，陳婦有高血壓、心臟病等慢性疾病，由於家屬對死因無意見，當場依行政相驗開立死亡證明書。

最後里長則向《ETtoday新聞雲》抱怨，這陣子都有將疫苗接種通知單投遞到各里民信箱，但他身為里長，在第一時間也不知道到底有哪些里民施打疫苗，也不解北市府防疫到底是在做什麼？「一整個像沒政府卻有人領薪水！」

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