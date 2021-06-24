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社會 社會焦點 保障人權

「未婚妻不理我」韓男偷拍櫻花妹如廁　弄丟賴打自曝：那是針孔

▲某女星上廁所都不沖水，馬桶裡都是衛生紙。（廁所示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲韓籍男大生因未婚妻不理他，就偷拍日籍女同學紓壓。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

來台念書的金姓韓籍男子因為經濟壓力大，未婚妻又不理他，今年初趁和同學聚會時，用防風打火機偽裝的針孔，放在餐廳洗手間，偷拍日籍女大生如廁，後來金男想在其他餐廳如法炮製，打火機被店員收走，金男竟直接用臉書跟店家自曝：「打火機是我的，那個是針孔攝影機」，台北地檢署24日依妨害秘密起訴金男。

檢警調查，金男在2021年1月間，和外籍同學們去餐廳聚會時，趁沒人注意，把針孔打火機放在廁所裡，偷偷錄下日籍女同學的影片，當時沒人發現，2月間，他在另一個餐會中，想再偷拍其他女生如廁，所以再次把針孔放在廁所。

但沒想到，下一位使用廁所的是餐廳男員工，發現有人把打火機放在廁所裡，覺得奇怪，就順手把打火機拿走收起來，金男發現東西不見了，馬上用臉書私訊店家，說明放在廁所裡的防風打火機是他的，其實那不是打火機，而是針孔攝影機，店家大驚報案。

檢警勘驗這個針孔攝影機檔案共2段影片，1段是日女同學如廁影像，另1段則是餐廳男員工在限單人使用的秘密廁所內洗手，雖然金男辯稱，因為經濟問題，加上未婚妻不理他，平常壓力大到睡不著，希望能和解取得原諒，但被害人不同意，檢察官依2個妨害秘密罪將金男起訴。

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