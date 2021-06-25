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社會 社會焦點 保障人權

指外交部發布疫苗「假消息」　台灣人命自救會控吳釗燮瀆職

▲台灣人命自救會召集人黃康辛，前往台南地檢署按鈴控告外交部長吳釗燮涉嫌瀆職。（圖／記者林悅翻攝）

▲台灣人命自救會召集人黃康辛，前往台南地檢署按鈴控告外交部長吳釗燮涉嫌瀆職。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣人命自救會指控外交部6月22日發布假消息，說巴拉圭已與疫苗研製廠商簽約預購百萬劑疫苗，該廠家研發之疫苗尚未有合格安全之疫苗成品，廠家股票於隔日上櫃，外交部發布之消息後經證實為假消息，嚴重擾亂金融市場，此明顯觸犯證券交易法，25日上午11時到台南地檢署按鈴控告外交部長吳釗燮涉嫌瀆職。

台灣人命自救會召集人黃康辛指出，亞生技集團旗下子公司Vaxxinity 尚在進行其新冠疫苗的第二期臨床試驗，22日發布消息，證實巴拉圭向聯生技關係企業購百萬疫苗，然而是烏龍一場，聯亞生技集團子公司聯業股份有限公司，接獲採購合約的委託代工訂單，外交部發布消息次日6月23日正好聯藥（6562）上櫃，人民團體台灣人命自救會，指派代表黃康辛與黄安調，前往台南地檢署前召開記者會，並按鈴控告外交部吳釗燮涉嫌瀆職。

台灣人命自救會召集人黃康辛指出，被告吳釗燮君現任中華民國外交部部長，外交部於2021年6月22日發布假消息，謂巴拉圭已與疫苗研製廠商聯亞，簽約預購百萬劑疫苗，該廠家研發之疫苗尚屬第一、二期初期階段，根本尚未有合格安全之疫苗成品，尤其嚴重的是，該廠家股票於隔日上櫃，外交部發布之消息後經證實為假消息，但經由媒體大肆報導，產生巨大影響，隔日6月23日聯亞股價竟破紀錄飆漲7倍，可見嚴重影響該有價證券交易價格，擾亂金融市場，此明顯觸犯證券交易法其中第155條列之罪行。

台灣人命自救會認為吳釗燮君位居高官，未盡職責，縱容外交部扭曲正在進行臨床試驗之疫苗的 公正性，損及此等疫苗未來之國際認證並傷害國家名譽，此亦為公務人員服務法所不容，因而提告其涉嫌瀆職。台南地檢署依法受理偵辦中。

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