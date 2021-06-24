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社會 社會焦點 保障人權

為了記嘉獎　消防員造假A走245組警報器...還刪除同仁績效

▲▼台北市消防局隊員范峻恩。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲北市消防員范峻恩想爭取績效又懶得登門推廣住警器，竟捏造不實紀錄還刪除同仁業績。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前台北市政府消防局八德分隊隊員范峻恩，涉嫌在2018、2020年間，為了爭取推廣住宅用火災警報器的績效，希望贏過其他同仁，獲記嘉獎，竟捏造245個安裝警報器民眾身分，並將價值超過5萬元的警報器帶回自家倉庫藏放，另外因為發放對象重複，還把同仁的5筆績效竄改刪除，台北地檢署24日依《貪污治罪條例》起訴范峻恩。

有鑑於過去幾年住宅火警造成民眾死傷的意外頻傳，台北市政府針對未設置火警自動警報設備的住宅，只要填寫申請表，經審查後，每個地址1戶可補助、安裝1組住宅用火災警報器(住警器)。

而范峻恩因為發現挨家挨戶安裝，容易被民眾打槍拒絕，但是又不想績效輸給其他同仁，涉嫌在2018年到2019年間，任職北市消防局第三救災救護大隊松山中隊八德分隊期間，利用身分證產生器，隨機捏造民眾資料填寫申請書，再自行審查填表，詐得市府補助的245組住警器，價值約5萬多元。

范的不法行為被發現後，一度被下令禁止在從事相關業務，但2020年間，范又有機會參與推廣住警器，但是安裝了5組後，回辦公室填寫資料發現，和同仁先前回報的資料重複，范懶得去向民眾回收住警器，竟直接刪除同仁的紙本和電腦績效成績，改成自己的。

范峻恩遭搜索約談後坦承犯行，強調已經將部分住警器歸還消防局，還自掏腰包買了市售產品，雖然范曾在LINE中向友人炫耀，可免費贈送10個住警器使用，但友人到案證稱，范只是在開玩笑，從來沒真的送住警器，檢察官仍認為范涉犯利用職務詐取財物、偽造公文書、竄改電磁紀錄等罪，依法提起公訴。

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