開房門驚見「職軍夫跟小三躺床上」！衣衫不整睡一起…正宮秒崩潰

▲人妻見丈夫與小三躺床上崩潰。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名人妻某日凌晨驚見從事職業軍人的丈夫，竟與小三衣衫不整的躺在床上睡覺，頓時心碎，決定與丈夫離婚，並將丈夫、小三告上法院，求償50萬元精神撫慰金。日前判決出爐！

人妻主張，與丈夫於2017年結婚、2019年7月離婚，2019年4月中旬某日凌晨，她在住處見到，丈夫與小三在房間內同床共寢、衣衫不整，2人嚴重侵害她的配偶權，讓她鬱悶不已，離婚後決定再向2人請求連帶賠償50萬元。

對此，人夫不否認侵權行為，但指出離婚時，他同意給付30萬元給妻子，雙方還曾在LINE中提及「精神賠償的部分改成30萬元」，可知這30萬元就是因外遇給付給妻子的「非財產上損害賠償」，認為妻子再提出訴訟求償，是重複請求，有違誠信。人夫認為，就算需要賠償，求償金額也過高，請求酌減金額為10萬元。

屏東簡易庭認為，LINE對話內容最多只能證明雙方曾在簽訂離婚協議書前20多天，曾就精神賠償相關事項進行討論，且透過離婚協議書內容可知，那30萬元是就有關贍養費、夫妻剩餘財產分配的約定，並不是侵權行為的賠償，不採信人夫的說詞，但人妻求償金額過高，最後判人夫與小三應連帶賠償妻子30萬元。