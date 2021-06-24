北農案又讓疫情緊張　警各大市場「4聲道廣播」籲分流

▲台北市保安大隊警力分赴北市各傳統市場廣播，呼籲民眾採買分流。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，加上包含台北市、新北市仍偶傳群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心於110年6月23日宣布延長第三級警戒至7月12日，台北市警方日前再度加強傳統市場分流防疫勤務。

台北市保安警察大隊兵分多路，分派警力到台北市內各大傳統市場執行分流勤務，結合「柯文哲市長防疫語音」配合現行防疫措施，員警並以國、台、客、英語等4聲道，自行錄製防疫宣導語音，執勤員警開著巡邏車，分別在台北市各地傳統市場、大賣場等人潮聚集地點，定點播放防疫語音廣播，提醒民眾務必配合政府防疫措施避免群聚。

▲台北市保安大隊警力分赴北市各傳統市場廣播，呼籲民眾採買分流。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警保安大隊表示，因台北市為政經中樞，市民組成較多元，員警以國語、台語、客語、英語等四聲道，自行錄製防疫宣導廣播，以提升推動防疫措施的能量。警方藉此呼籲各位民眾到市場採買時，務必落實市場實聯制、並依規定戴醫療口罩、出入市場要注意手部清潔消毒、並確保持社交距離不要群聚採購、希望透過宣導呼籲民眾自發防疫，讓疫情早日消退。

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