嬌妻搭訕男網友「人與人連結」　銀行多金夫怒嗆：一直出來爽？

▲人妻使用交友軟體與男網友搭上線，並相約到摩鐵進行人與人連結，夫怒告求償100萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一對堪稱人生勝利組的夫妻，年薪147萬的人妻不滿年薪360萬的丈夫老是外遇，竟使用交友軟體「WooTalk」搭訕認識林姓男子，並相約南港區摩鐵進行人與人連結。人夫與父跟蹤報警捉姦，怒求償100萬。法官勘驗對話，得知人妻親哥曾傳訊給妹婿稱「兩個月沒有深愛，只有想做愛啦」認定人妻外遇事實，故判須賠30萬給丈夫 。

判決指出，任職半導體公司處長的人妻芬芬（化名）與銀行主管丈夫阿祥（化名）在2012年結婚並育有子女，過著令人稱羨的日子。豈料2018年7月間芬芬與男網友志明（化名）相約南港區「探索汽車旅館」305號房進行「人與人連結」長達5小時。阿祥找了自己父親，一起在摩鐵外突擊，等芬芬走出時上前拍照蒐證、報警。

幾天後，阿祥與父親及友人到志明家樓下談判，志明無奈表示，「我不知道她結婚，如果我知道她結婚，我不會跟她接近」阿祥接著追問，兩人如何認識？志明則理直氣壯說「WOOTALK 啊」並坦承從5月就開始聯絡，6月就約出來。

阿祥氣到詢問志明「一直這樣出來爽，你們到底在幹嘛？」一旁阿祥的友人出面緩頰，「他已經承認，今天雙方都有錯，女生也有錯」，事後阿祥對芬芬、志明提告求償100萬。

▼人夫不堪妻子外遇，故求償100萬元。（圖／免費圖庫pakutaso）

志明出庭抗辯稱，不知道芬芬已經結婚，且芬芬多次向他表示阿祥屢次嫖妓，更在2017年3月就已經分居到現在，婚姻破裂感情疏離。更表示，阿祥在談判時，甚至對他嗆「你跟芬芬講，要在一起，我們不反對，但是她不可以便宜佔盡。」所以他認為自己沒有侵害阿祥配偶權，並主張免賠。

不僅如此，芬芬胞兄知情後，在同年月30日使用通訊軟體向阿祥來場「男人對話」試圖求情，「你覺得芬芬會和那渣男私奔嗎」、「他們沒有那感情基礎啦」也力挽狂瀾兩家人合諧向阿祥表示，「我也和我妹深談過了」、「那渣男只是想搞我妹啦」更對阿祥暗示，「我們是男人不清楚嗎，只有想做愛啦。」

法官勘驗對話及光碟影片後，衡情志明因兩人認識時間不長，未及深入芬芬過去感情狀況，應該只是想發展露水情緣，故判免賠。

至於芬芬雖然辯稱，2人早已經分居感情破裂，但她與外人性交行為，足以讓阿祥產生悲憤、沮喪、羞辱之感，雖然阿祥曾經有說過「我們不反對，但是她不可以便宜佔盡。」，僅可認定他對芬芬間夫妻感情已心灰意冷，因此士林地院判芬芬須賠償丈夫30萬。可上訴。

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