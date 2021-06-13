人妻打手遊尬上2小王！自白「曾壞10次↑」…老公崩潰提告卻敗了

▲人妻陸續與2男發生婚外情，2名小王挨告獲判免賠關鍵曝光！（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻自認為跟丈夫的相處模式已經沒有感情存在了，在手機遊戲中結識其他男性，竟陸續與2男交往，被丈夫發現後，寫下自白書，並坦承發生過多次性行為。丈夫氣得將2男告上法院並求償，但因2男先前不知道人妻已婚敗訴。可上訴。

人夫主張，小王A與小王B明知道妻子是有婚姻的人，竟還與妻子分別於2019年8月間至2020年4月間、2020年6月間至同年10月間發生不倫戀，並於交往期間多次發生性行為。人夫還提出妻子的自白書，及妻子與小王們的LINE對話紀錄佐證，要向2名小王分別求償25萬元。

人妻在法院審理時證稱，2019年間透過手機遊戲「極速領域」認識37歲的小王A，雙方進而交往，期間發生10次以上的性行為，交往半年時，她覺得對不起老公、孩子，曾口頭、電話告知小王A，自己有家庭的事情。

但小王A稱不介意「只要分一點點愛給他就好」，分手後人妻會在LINE傳訊給小王A「後來依然結束多年的婚姻。離婚不丟臉」，是指她跟丈夫當時的相處模式已經沒有感情存在，各過各的生活，這就是結束婚姻，強調自己沒有跟小王A說要離婚，小王A在交往第2個月的時候，就自行查臉書知道她是有配偶的人了。

另外，人妻2020年4月間在手機遊戲「風之國度」認識30歲的小王B，進而交往，她自承，交往期間及分手後共與小王B發生5次性行為，還沒分手時就有向對方說，「我有先生、家庭」，但對方說「我不介意」，對方也知道當時她跟老公相處的狀況。

▲人妻在法庭上稱，曾分別與小王A、小王B發生10次以上、5次性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小王A、小王B挨告後喊冤，紛紛表示人妻在交往期間均謊稱自己是單身。小王A指出，當初人妻臉書上只有個人照片，並沒有婚姻狀態的記載，且他是無預警被分手，詢問原因時人妻又說詞反覆，一下說「結束多年的婚姻」，一下又說「沒離婚，不想讓孩子變單親」，顯見人妻在交往期間刻意隱滿已婚身分；小王B則表示，自己根本沒有跟人妻發生性行為。

台南地方法院勘驗對話內容發現，小王A曾詢問人妻，「妳是不是結過婚或生過小孩？」，但人妻卻未明確表示自己的婚姻狀態，反而回覆「實不相瞞我24歲結過婚了…為了孩子撐了很多年…後來依然結束多年的婚姻。離婚不丟臉」、「孩子的爸爸要重新開始」，面對小王A追問，「所以沒離婚嗎」，人妻才回「沒啊」，這個回覆令小王A相當難以接受，「前幾天我跟我說離婚，現在又變沒有…」

小王B也曾傳訊息給人妻，「妳知道嗎？如果妳跟他離婚了我一樣選擇跟你在一起，但是你跟他結婚了身分證有他了，我知道你因為小孩子綑綁，但是真的也不能這樣子做，如果有天被發現了被告可是我…」，更崩潰表示，「我無法接受妳是已婚的人。不用再聯絡了」

雖然小王A曾在分手後傳訊給人妻，「當初愛上妳是因為不知道妳已結婚有家庭…後來知道妳已結婚有家庭之後已無法自拔…關於這部分我後來自己也有錯…」、「妳知道嗎…當初知道妳有家庭後還下定決心要繼續和妳走下去時，需要多大的勇氣…就是明白妳所需要的呵護與疼愛，讓我鼓起勇氣堅定想和妳一起走下去的心」，但法院認為，這對話無法認定小王交往期間就知道人妻有老公，並繼續交往。法院最後判2人免賠償人夫，全案可上訴。