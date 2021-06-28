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安心即時上工計畫　竹市預計媒合250人持續招募中

▲歡迎有意願者撥打安心即時上工報名專線或上工網站申請。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎有意願者撥打安心即時上工報名專線或上工網站申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應三級警戒再延長，中央已拍板紓困4.0精進方案，新竹市長林智堅表示，這波紓困再加碼，不僅暫緩實施夏季電價，廣大住戶受惠、勞工貸款名額增加，還針對打工族、代課老師、建教生、無雇主導遊領隊等身分別新增補貼，其中打工族補助一萬元項目，今（28）起已開放上網登錄資料，或7月1日到3家指定銀行（台新、國泰世華、中國信託）ATM領取，盼協助受影響的勞工及產業度過難關。

有關安心即時上工計畫，中央放寬申請資格後，年滿15歲以上之國民以及獲准居留之外陸籍配偶皆可申請，林智堅表示，竹市7月將啟動9處疫苗施打站為民眾接種，預計將媒合250位受疫情影響的勞工加入疫苗施打站工作，目前報名84位，已有31位報到受訓，了解施打站流程與個人防護注意事項。歡迎有意願者撥打安心即時上工報名專線：03-5318165，或上勞動部安心即時上工網站申請：https://reurl.cc/ZGWOK6。

勞工處長黃錦源表示，紓困4.0精進方案新增辦理「部分工時受僱勞工生活補貼」，只要今(110)年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資23,100元（含）以下打工族，6月28日上午10時起已可上網 (pt.10000.gov.tw)登錄資料，符合資格者1萬元生活補貼將直接匯入帳戶。

黃錦源表示，自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼，新增納入109年度個人各類所得總額，只要您去年曾經申請或今年新申請案，109年個人所得未達新台幣40萬8千元，勞保局於7月勾稽符合資格者，即主動核撥；日前爆量申請的勞工紓困貸款也不再受限於50萬名額，6月19日前已申請的117萬件，經銀行審核符合資格者均可核貸。

教育處代理處長沈靜濤表示，本次紓困4.0精進方案，新竹市初估將有950位教師、441家補習班、兒童課後照顧服務中心業者及129家私立幼兒園所受惠。本市具下列身分且符合資格者可提出申請：課後(外)未具本職人員，將支給5/19-7/2所受影響節數之60%鐘點費 (課後照顧服務班兼職人員、課後社團外聘教師、公立幼兒園教師助理員、延長照顯服務人員) ；學校課內其他鐘點人員5/19-7/2期間將彈性給薪(短期代理代課教師、特殊教育助理人員、課程內之社團教師、教學支援人員、公立學校及幼兒園司機、隨車人員) ；補習班、課照中心、私立幼兒園，每家機構紓困貸款最高可補助5萬5000元，有問題可撥打教育紓困專線：0809-098001(免付費專線)、02-7752-3766，亦可洽詢新竹市政府教育處紓困專線03-5220684。

產發處長張力可表示，中央已拍板紓困4.0精進方案，涵蓋四大面向，包含電費減收、補助標準的認定放寬；貸款額度、人數與費用加碼；以及新增個人補助，市府整合10大局處成立的單一諮詢窗口，將持續協助民眾找到合適紓困方案，歡迎大家撥打1999，或線上預約視訊諮詢(網址: https://reurl.cc/MAbbAX)諮詢紓困方案。

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