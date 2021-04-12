新竹市企業聯合徵才13日登場　釋近千職缺

▲2021新竹市企業現場聯合徵才活動，明(13)日舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府、勞動部新竹就業中心合辦2021新竹市企業現場聯合徵才活動，明(13)日10時至14時於本市身心障礙者就業綜合大樓1樓（新竹市龍山西路99號）舉辦。邀請20家優良廠商，釋出近千個職缺，徵才職缺電子書已公布上網，新竹市長林智堅提醒有意求職、轉職民眾，提前掌握本次徵才最完整的訊息，預做準備。

本次徵才活動參與廠商包含啟碁科技、力晶積成電子、聯測科技、摩斯漢堡、爭鮮、海底撈火鍋等20家企業，提供各類工程師、技術員、門市服務人員等983個職缺，徵才職缺電子書已上網 (https://reurl.cc/Agan2Z) 提供民眾搶先看，現場亦有企業專人解說，提供最新求職、職缺等第一手相關訊息，讓求職者能夠更加順利投入職場。

新竹市勞工處長黃錦源建議求職民眾，在找工作前要多花時間了解自己的需求及目標，才能找到適合的工作，而到活動現場瞭解職缺內容與最新資訊，就是把握了事半功倍的好機會。他特別鼓勵年輕人多參加徵才活動，針對目標職缺所需職能加強準備，以取得能發揮所學的工作機會。活動現場防疫不鬆懈，請民眾落實與配合防疫措施，配合現場進行量測體溫及酒精手部消毒並配戴口罩。

各項就業服務最新活動訊息，可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動網站 (https://reurl.cc/OXg75R)、 台灣就業通 (www.taiwanjobs.gov.tw)。如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機37。另市府勞工處近期將陸續推出勞工大學各項專業職能培育課程、職涯體驗活動及青年公部門職場體驗等，相關訊息請洽詢03-5324900，或至市府勞工處網站查詢。