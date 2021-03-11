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新竹市年後首場聯合徵才：釋1284職缺　求職者：挑具發展性產業

▲徵才活動計28家廠商參與設攤，共釋出1,284個職缺。（圖／新竹市政府提供）

▲徵才活動計28家廠商參與設攤，共釋出1284個職缺。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著疫情趨緩，為振興就業，新竹市政府及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於今(11)日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓，合辦2021新竹市年後首場聯合徵才活動，計28家廠商參與設攤，共釋出1284個職缺。新竹市長林智堅鼓勵市民朋友把握聯合徵才活動的機會，掌握就業市場第一手訊息！

勞工處長黃錦源表示，本次徵才活動參與廠商包含晶元光電、昇陽國際半導體、矽格、微笑單車公司及大魯閣公司等28家企業，提供各類工程師、技術員、門市行政人員等共計1284個職缺，現場亦有企業專人解說，提供最新求職、職缺等第一手相關訊息，讓求職者能夠更加順利投入職場。

現場民眾余小姐表示，目前在半導體業工作，因為假日在大學進修，想換一份可以兼顧學業的工作，希望之後可以有好消息。另一位楊小姐表示，之前去新竹就業中心請領失業給付時獲知本場徵才活動訊息，希望找製圖相關的工作，對薪資待遇沒有絕對期待，就算低薪資或是工作辛勞，只要能獲得成就感而且未來發展性高，並不是不能接受。

新竹就業中心主任陳玉秋表示，現在正是求職轉業的好時機，今年1、2月對人力需求非常高，平均每1位民眾都有2、3個工作機會，歡迎想就業或轉業的民眾多多利用就業中心的各項資源。

黃錦源說明，今日活動特地選在本市身心障礙者就業綜合大樓辦理，本大樓啟用後將設有就業服務中心、職業訓練教室、庇護工場等，提供職訓、就業媒合與申請相關補助等服務，盼提升身障者就業率，打造就業無礙的幸福城市。

就業服務最新活動訊息，可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動網站(https://reurl.cc/pm9Dq4)、台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)。如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機37。

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