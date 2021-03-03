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竹市勞工大學5日起免費報名　AI科技、觀光、創新創業課程豐富

▲勞工大學課程自3月5日起開放報名。（圖／新竹市政府提供）

▲勞工大學課程自3月5日起開放報名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升青年及勞工職場競爭力，新竹市政府攜手5校開辦110年度勞工大學，課程包含AI科技教育、都市與創意、觀光會展、創新創業及芳香調理等逾100場次，完全免費，將於3月5日起開放線上報名。市長林智堅邀請15歲以上市民朋友，把握多元職能自我升級的機會踴躍報名。

林智堅市長表示，培養青年新世代核心競爭力，將新竹市打造成青年築夢圓夢的舞台，為年輕人的未來創造更多可能性，是市政重要工作之一。市府積極爭取中央資源，整合本市5所優良大學之師資能量開辦勞工大學，期盼藉系列課程強化青年及勞工多元能力，因應各種工作趨勢的變化與挑戰，提高跨領域的就業力，創造自我價值，同時也為城市與社會帶來永續的創新活力與能量。

「良咖啡」創辦人吳勝良，去(109)年參加竹市勞工大學做足功課後，終於在11月份創業。曾經是高中化學老師、喜歡咖啡的他表示，在創新創業系列的飲料調製課程中，瞭解沖泡咖啡猶如化學原理，讓他有信心沖泡出幸福風味的咖啡；而會展規劃課程則幫助他成功設計出個人化品牌與展示空間。他鼓勵大家把握機會參與勞工大學各類專業課程，培養多元的職能力，實現個人夢想。

勞工處長黃錦源說明，今(110)年勞工大學將於4月7日起陸續上課，各校精心規劃課程，包括玄奘大學的創新創業類與中華大學的觀光會展類，講授基本職能，提升青年創業素養；清華大學則推出AI程式設計製作，讓青年瞭解AI人工智慧的實作技巧；陽明交通大學的都市與創意設計，聚焦於簡報能力與城市美學設計，課程吃重仍吸引不少青年青睞；元培醫大的體適能與芳香療法，以專業技能為主，輔導取得專業證照，深獲青年朋友好評，名額幾乎秒殺。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，為促進青年就業，3月份賈桃樂主題學習館陸續推出了求職必勝密技及專業技能等課程，衣啟飛翔創客基地也推出「用創意經營品牌，如何與人不一樣?」邀請前奧美互動行銷副總的CJ王俊人，可以讓青年朋友快速上手許多社群行銷密技，歡迎竹市青年朋友報名參加。

黃錦源處長表示，勞工大學各項課程完全免費，上課時間規劃多於假日或平日晚間，沒有設籍限制，還有中央的賈桃樂主題學習館、衣啟飛翔創客基地等推出的課程或講座，提供勞工與青年更多的選擇，歡迎大家妥善運用下班後時光，就近選修有興趣的課程，厚植職場競爭力。

勞工處提醒，勞工大學課程自3月5日起開放報名，各班名額有限，額滿即止。線上報名網址為http://bit.ly/37r9r57，詳情請洽（03）5153383分機51陳小姐。此外，勞工大學上課場域分布5校與市區，因應疫情變化，將依政府及各單位相關規定調整課程，並請大家落實與配合政府與各場館之防疫措施。

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