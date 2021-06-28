空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

▲南大東島用來載人上下船的纜車。（圖／翻攝自Twitter／FLEX-TD）

實習記者黃品臻／綜合報導

世界上不同的離島總會有當地人獨特的生活與交通方式！日本一名網友22日在Twitter上分享他在南大東島發現的奇特景象，獨樹一格的上岸方式吸引網友們圍觀。

據日本媒體「Jタウンネット」報導，網友「JGXC4035370」在Twitter上分享他坐船到日本離島「南大東島」旅行時的影片，影片中是乘客們要下船上岸的過程，只見乘客們一個個進入像是纜車的集裝箱，工作人員確認門確實關好後，大型起重機便將集裝箱吊離甲板，將「一箱子」的人從船上吊到島上的接駁地點，整個過程就如同搬運行李一樣。

對於這種特殊的載客方式，航運業者表示，大東群島沒有適合船隻停泊的岸邊，船隻最多只能在距離岸邊大約有4到6公尺處停泊，而且要建造橋樑很困難，因此要讓乘客用橋樑的方式下船也不可能，因此便以纜車和吊車的方法供民眾上下船。

業者補充說明，這種方法已經用了大約40到50年，發展至今有兩種類型的纜車，一種是沒有屋頂，在晴天時使用，另一種則是影片中有屋頂的類型，是在惡劣的天氣下使用。

發文者表示，「我很驚訝速度比我想像的要快，而且更多的是快樂而不是恐懼，不過有懼高的人可能會很害怕」。影片分享至今已有44萬次觀看，網友們也紛紛留言，「有一種接近未來的感覺，很像空中電梯」、「挺有趣的」、「這就是日常生活」、「這曾經只是一個籠子，我很驚訝它變得堅固很多」。