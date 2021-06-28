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南韓首度加入「護身軍刀」美澳聯合軍演　將派4400噸級驅逐艦參加

▲▼南韓型驅逐艦。（圖／翻攝自美國國防部）

▲南韓將派出一艘4400噸級的南韓型驅逐艦參加「護身軍刀」。（圖／翻攝自美國國防部）

記者葉睿涵／綜合報導

2年一度的美澳聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）將於7月中旬展開。除了美國與澳洲外，加拿大、日本、南韓、紐西蘭和英國也將加入演習。南韓軍事部門28日透露，南韓將派出一艘4400噸級的南韓型驅逐艦參加演習。

綜合外媒報導，「2021護身軍刀演習」將於7月14日至31日在澳洲昆士蘭州中部和東北，以及澳洲東部沿岸海域展開，參與軍演的國家有美國、澳洲、加拿大、日本、紐西蘭，以及初次參與聯合軍演的英國和南韓。

據悉，此次軍演旨在提升聯合作戰能力，不針對任何特定國家。受到疫情影響，今年的演習規模將大幅縮小，只剩1.7萬人參加。其中來自澳洲以外的軍人共有2000人，他們將在入境澳洲後，接受14天的隔離。

韓聯社報導，首次參與「護身軍刀」的南韓，將出動一艘4400噸級的南韓型驅逐艦，不過當局並未透露將派遣哪一艘驅逐艦參加。南韓目前有6艘4400噸級的南韓型驅逐艦，分別為忠武公李舜臣號、文武大王號、大祚榮號、王建號、姜邯贊號和崔瑩號。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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