習近平上任8年半　中紀委查處408萬人、處分374萬人

▲習近平在中共第十八次全國代表大會上，獲選為中共中央總書記。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共中央紀委副書記、大陸國家監委副主任肖培28日在慶祝共產黨成立100周年，活動新聞中心舉辦的發布會上揭露，自十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央，把全面從嚴治黨納入「四個全面」戰略佈局，全國紀檢監察機關立案審查的案件達385萬件，共查處了408.9萬人，給予黨紀和政務處分374.2萬人。

中國共產黨成立100周年慶祝大會將於7月1日舉行，100周年活動新聞中心28日上午，在北京梅地亞中心接連舉辦一場新聞發布會、一場記者見面會，於新聞發布會上，邀請中紀委、統戰部、對外聯絡部、中財辦代表，介紹工作職能。





▲6月28日9時，慶祝中國共產黨成立100周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發佈廳舉辦第二場新聞發佈會。（圖／記者陳政錄攝）

習近平於2012年12月召開的中共第十八次全國代表大會（十八大），被選為中共中央總書記，並於隔年3月「全國兩會」，當選國家主席、中央軍委主席以來，打貪反腐、重用中紀委審查調查職能，一直受到關注。

對此，肖培在發布會上首先揭露，從2012年12月到今年5月份，在黨中央堅強領導下，在幹部層面，紀檢監察機關共立案審查調查省部級以上領導幹部392人、廳局級幹部2.2萬人、縣處級幹部17萬餘人、鄉科級幹部61.6萬人；查處落實中央八項規定精神不力問題、「四風」問題62.65萬起。

另自十八大以來，中共中央紀委共立案審查調查中管幹部453人，運用監督執紀四種形態責備教育幫助和處理883.4萬人，查處了違反中央八項規定精神問題62.6萬件。

在此之下，十八大以來到目前為止，大陸全國全國紀檢監察機關立案審查的案件已達385萬件，共查處了408.9萬人，給予黨紀和政務處分374.2萬人。肖培進一步補充，十九大以來，在懲治腐敗的震懾下，在黨的政策的感召下，主動找黨組織找紀檢監察機關投案的是4.2萬人。

他強調，這是中國共產黨，實現新時代全面從嚴治黨的歷史性成就，為實現第一個百年奮鬥目標提供了强大政治引領和堅強政治保障。他說，自我革命是我們黨（中共）百年奮鬥錘煉出的最鮮明品格。

肖培舉例，十八大以來，重點查處的包括形式主義、官僚主義問題，以及民生領域的問題、侵害群眾利益的問題，查處扶貧領域問題，打擊黑惡勢力保護傘等，以「惡竹應須斬萬竿」的堅定意志，與腐敗做鬥爭，「老虎」、「蒼蠅」一起打。「這樣管黨治黨的力度、懲治腐敗的力度，作家二月河曾經說，翻遍中國歷史都找不到。」

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▼中共中央紀委副書記、大陸國家監委副主任肖培。（圖／記者陳政錄攝）