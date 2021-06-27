林鄭月娥明赴北京　參加中共建黨百年活動

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）
記者蔡紹堅／綜合報導
香港政府27日宣布，香港特首林鄭月娥28日將應邀前往北京，參加中國共產黨成立100周年慶祝活動。
香港政府提到，林鄭月娥此次前往北京，同行的還有財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強、行政長官辦公室主任陳國基以及多名紀律部隊部門、機關首長。
香港政府還說，林鄭月娥將於7月1日返抵香港，在她暫離期間，政務司司長李家超將署理行政長官職務，而行政會議6月29日將休會。
▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）
記者蔡紹堅／綜合報導
香港政府27日宣布，香港特首林鄭月娥28日將應邀前往北京，參加中國共產黨成立100周年慶祝活動。
香港政府提到，林鄭月娥此次前往北京，同行的還有財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強、行政長官辦公室主任陳國基以及多名紀律部隊部門、機關首長。
香港政府還說，林鄭月娥將於7月1日返抵香港，在她暫離期間，政務司司長李家超將署理行政長官職務，而行政會議6月29日將休會。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響