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林鄭月娥明赴北京　參加中共建黨百年活動

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府27日宣布，香港特首林鄭月娥28日將應邀前往北京，參加中國共產黨成立100周年慶祝活動。

香港政府提到，林鄭月娥此次前往北京，同行的還有財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強、行政長官辦公室主任陳國基以及多名紀律部隊部門、機關首長。

香港政府還說，林鄭月娥將於7月1日返抵香港，在她暫離期間，政務司司長李家超將署理行政長官職務，而行政會議6月29日將休會。

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