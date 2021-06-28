中共黨慶採訪要求嚴　「集中閉環」防疫更甚兩會

▲中共百年黨慶，官方要求採訪媒體入住指定酒店，進行閉環管理，進行核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共「建黨100週年慶祝大會」將於7月1日舉辦，北京不僅拉高防疫、維安層級，媒體採訪要求也相當嚴格，甚至高於「全國兩會」標準。包括27日午後臨時個別通知，參加黨慶相關活動的媒體，晚間即入住大會安排酒店，進行「集中閉環」管理，預計一路「住」到結束，部分行程要求不能攜帶手機等通訊設備。

中共建黨百年慶祝活動新聞中心位在北京梅地亞中心，已於26日開始營運，由於防疫考量，僅邀請部分在北京的境外記者現場採訪，不開放臨時來京的媒體。

▲為管控樓層分流和人員進出，閉環者搭乘電梯前，需聯繫服務人員協助操控。（圖／記者陳政錄攝）

25日晚，新聞中心公告，外國媒體駐中國大陸記者可於26日、27日兩天前往指定地點領取慶祝活動記者證，領證時須出示報名成功確認函、註冊時使用證件，和「已於6月15日前完成疫苗（新冠）接種的證明文件」。

值得注意的是，儘管直至26日，仍有多數台灣媒體、香港記者申請採訪資格顯示為「待審核」，也未能領取證件，但大會仍在「一邊審核、一邊報名」的情況下，要求報名記者，提前於每一場活動開始前48小時，至指定地點進行核酸檢測和閉環管理。以《ETtoday新聞雲》駐京記者為例，27日午後突接到通知，需到指定酒店進行「集中閉環」。

相較年初北京舉辦「全國兩會」時，要求媒體於所參加活動前9小時，進行閉環管理，結束後就可離開，中共七一百年黨慶，要求媒體自26、27日系列活動舉辦開始前晚，即入住指定酒店閉環，預計一路「住」到七一結束。入住前，須出示核酸檢測陰性證明、接種疫苗證明，再進行一次核酸檢測，活動期間內大會車輛統一接送，飲食也統一安排，力求做到與外界「零接觸」，降低染疫風險。

▲中共百年黨慶活動將於7月1日舉行，近期不少地區已開始實施交管。（圖／記者陳政錄攝）

按中共百年黨慶新聞中心當前公告，除27日下午已舉行，首場講述黨史和文獻工作的記者會外，大會還將於28日，舉行一場記者會和一場見面會，及邀請媒體參加在國家體育館（鳥巢）的文藝演出。

首先，是在28日上午9時，由中共中央紀委副書記、國家監委副主任肖培，統戰部副部長許又聲，對外聯絡部副部長郭業洲，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀就各部門職能接受提問；上午11時，則安排「光榮在黨50年」紀念章獲得者和「新發展黨員代表」與中外記者見面交流。

至於28日晚間在鳥巢登場，慶祝百年黨慶的文藝演出《偉大征程》，原預計是在七一前夕才會正式舉辦，但因天氣因素提前，採預錄模式，官方要求受邀媒體不得攜帶手機和無線電設備。

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