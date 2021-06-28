黨慶前宣傳「一黨制度」、探火星　中共要求「永不叛黨」

▲中共黨慶前，強化對一黨制度的宣傳。圖為中共黨史展覽館內，介紹現任領導人習近平的章節。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國共產黨百周年慶祝大會將至，官方近日相繼發表《中國新型政黨制度》白皮書，以及要求「永不叛黨」的文章，和宣傳「天問一號」登陸火星議題等，有外媒解讀，北京似乎風雨欲來，不光強化維穩，也從嚴對黨。

根據大陸國務院25日發表的《中國新型政黨制度》白皮書，全文共九章，約1萬1千7百多字，內容涵蓋新型政黨制度各政黨的基本情況、成立背景到政治協商會議制度的形成和作用。

▲中共建黨百年慶祝活動將於7月1日，在天安門廣場舉行。（圖／記者陳政錄攝）

白皮書中除了提到，「各民主黨派、無黨派人士拓展與港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞的聯繫，促進兩岸關係和平發展，遏制台獨分裂勢力，推進祖國統一大業」內容外，重點介紹中共的制度優勢，包括由中共領導的「多黨合作」和「政治協商」制度，形容為「是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體」。

中共中央統戰部副部長許又聲等大陸官員介紹，中國大陸沒有反對黨，制度優勢之一是能有效避免為反對而反對、議而不決，另一個是避免多黨制惡性競爭。

除發表《中國新型政黨制度》外，《法廣》報導指稱，大陸中紀委網站日前刊出，題為「重溫經典砥礪前行，永不叛黨不僅僅是一句誓言」，講述中共上海負責人顧順章1931年叛黨故事的文章，也受到關注。

該文章內的顧順章是中共早期領導人之一，負責情報工作，後投降國民政府。文章內亦提到，中共總書記習近平多次對共產黨員諄諄教導，強調對黨忠誠，永不叛黨。

在從嚴對黨、加強黨史教育的背景下，中國大陸近期另一重大議題，則是「登陸火星」。據大陸國家航天局27日公布的「天問一號」火星探測任務實拍影片，片段包含了著陸巡視器開傘下降的過程、「祝融號」火星車駛離著陸平台的過程，以及火星車在火星表面移動的過程等，在黨慶前夕，營造慶祝氛圍。

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