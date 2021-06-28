百年黨慶前夕　中共：新中國成立至今「經濟累計增長189倍」

▲中共建黨百年慶祝活動將於7月1日在北京舉行。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央財辦副主任韓文秀28日表示，在中共的領導下，中國經濟實力實現了大幅躍升，70多年來中國經濟累計實際增長約189倍，經濟總量目前已超過100兆元，是世界第二大經濟體，佔全球經濟的比重提高到17%以上。

中共28日舉辦建黨百年活動新聞發布會，韓文秀指出，新中國成立之初，連一輛拖拉機都造不出來，現在是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，包括汽車、電腦在內的220多種工業產品產量位居世界首位，「中國經濟實力和綜合國力快速提升，使中華民族偉大復興展現出無比光明的前景。」

韓文秀提到，在中共的領導下，中國人民的生活發生了翻天覆地的變化。新中國成立之初，人均國民收入只有幾十美元，平均預期壽命僅為35歲，成人識字率只有20%左右，也就是絕大多數人口當時是文盲，嬰兒死亡率高達200‰。

韓文秀指出，經過新中國成立以來70多年艱苦奮鬥，目前人均國民收入已經超過1萬美元，平均預期壽命提高到77.3歲，15歲以上人口平均受教育年限達到9.9年，嬰兒死亡率降低到5.6‰。

韓文秀強調，改革開放以來，有7.7億農村貧困人口擺脫貧困，中國減貧人口占同期全球的70%以上，「困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題得到歷史性的解決，全面建成小康社會，中國人民正在向共同富裕的目標紮實邁進。」