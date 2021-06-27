彩虹頻頻造訪山上　超大「防護罩」現身台南水道

▲台南山上花園水道博物館，近日來多次出現完整圓弧形的彩虹，甚至還有俗稱雙彩虹的「霓」「虹」同時現身，令人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

接連超過一個星期的鋒面，除為台灣帶來豐沛雨量，解除旱象以外，連帶也讓位於山區的山上花園水道博物館，幾乎天天都出大景，近日來，多次出現完整圓弧形的彩虹，甚至還有俗稱雙彩虹的「霓」「虹」同時現身，令人驚艷。

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文化局指出，山上花園水道博物館位於山上區，早年稱為「山仔頂」，顧名思義，就是地勢比較高的小山丘，博物館東側可遠眺左鎮及玉井山區，西側每日都可目送夕陽落山，景色相當特別．

最近南部地區頻繁出現午後雷陣雨，有時在大雨過後，馬上就出太陽，尤其是下午四、五點，烏雲還籠罩在東側山區時，西側已經出現夕陽，這種特殊的地理環境，讓博物館每個星期都可以看到兩三次彩虹蹤跡。

館方指出，除了彩虹頻繁現身外，因為山區視野遼闊，比較少建築物組隔，只要條件允許，彩虹只要出現，幾乎就是完整的半圓造型，襯托在園區古色古香的老建築及植栽後方，好像是搭起了一個完整的防護罩．

此外，由於環境條件良好，更常看到「霓」「虹」同時現身，令人驚艷，雖然受疫情影響封園，但館方也記錄下這些美景，在粉絲專頁和網友分享，希望能夠多少安撫受疫情影響，沒能外出放風的粉絲們。

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