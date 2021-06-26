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快訊／染Delta司機載客台南足跡曝！佳里法旨宮+新化休息站...

▲台南市長黃偉哲指出，將安排463位客運司機接種疫苗，建立客運司機免疫力及保護力外，本於同島一命，將協助屏東防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，將安排463位客運司機接種疫苗，建立客運司機免疫力及保護力外，本於同島一命，將協助屏東防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國26日新增78例本土病例，台南無新增本土確診個案，因大眾運輸業者時常接觸不特定對象，台南市將安排463位客運司機接種疫苗，建立台南市客運司機的免疫力及保護力外，黃偉哲市長表示，本於同島一命，將協助屏東防疫。

黃偉哲市長指出，今天還是0確診，但還是沒有鬆懈的感覺，因為離端午節是否有傳播鏈都還不知道，希望台灣早日走出疫情的壟罩，不過看到到屏東Delta covid-19病毒的造成一些感染，有兩個村都完全由中央進駐協助做篩檢匡列防疫的動作，基於都是南高屏大家協力的一員，他有跟屏東潘縣長聯絡，他很感謝台南市的關心，台南將來防疫物資協助，也會努力找一些能夠共同協助的地方，畢竟同島一命，都是南部縣市。

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▲台南市長黃偉哲指出，將安排463位客運司機接種疫苗，建立客運司機免疫力及保護力外，本於同島一命，將協助屏東防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關屏東確診個案，染疫司機和乘客2度到台南法旨宮，是否會針對宮廟擴大匡列？掌握需匡列人數？市長黃偉哲表示，在3級警戒的時候宮廟是不開放的，所以他應不是來拜拜，可能是私下收驚或做一些事，詳情我們不知道，還要靠實際的疫調問清楚。但是他的確到了佳里法旨宮，而且確認是DELTA病毒了，不用說不排除。

▲台南市長黃偉哲指出，將安排463位客運司機接種疫苗，建立客運司機免疫力及保護力外，本於同島一命，將協助屏東防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，經過再三確認，當天屏東司機，6月11日與18日與這2位個案接觸的是2位宮廟人員，也在第一時間就做篩檢是陰性也做居家隔離，市府也會再評估看看，是否該區域需要擴大匡列或篩檢，這在進行中。

黃偉哲說，屏東疫情比較緊迫，一方面台南自己要注意，而屏東計程車司機有來到台南的足跡有兩個點，一個點是在交流道拿芒果給他的親友，另一個點是去一個廟，所以那個部分有沒有造成可能的群聚或感染，已經匡列相關人員，持續密切監測，也完成清消作業，請市民朋友放心，已經匡列2位廟方人員，目前都是陰性，但台南也需要嚴陣以待，希望到時候不要陰轉陽，也不要產生進一步的問題。

▲台南市長黃偉哲指出，將安排463位客運司機接種疫苗，建立客運司機免疫力及保護力外，本於同島一命，將協助屏東防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，因為對印度變種Delta病毒，大家是非常戒慎恐懼，可以從屏東為了這個事情，已經高規格的對2個村，全村做篩檢，就可以知道說它的傳染力、散布力以及致死率之高，讓大家非常的戒慎恐懼。其實有些國家，像韓國確診病例也上升到6百多位了，聽說有相當的一部分是Delta病毒；英國也再上升到滿高的水準，他們已經很久沒有這麼高的確診數。所以說我們對於Delta病毒，我們都採取非常高規格的態度來處理，也希望說盡量不要侵襲台灣。不過現在已經出現了，而且在台灣本地造成連鎖感染，至於傳播鏈有無擴大，還需要非常謹慎小心的做處理。

▲台南市長黃偉哲指出，將安排463位客運司機接種疫苗，建立客運司機免疫力及保護力外，本於同島一命，將協助屏東防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，台南市疫苗一定是依照中央所規定的，1到7類，有一個部分分成兩個部分，一個是按照年齡層持續在社區施打，另一個部分是按照優先順序的第1類、第2類、第3類，有高風險的或者是有實際從事醫療服務的第1線防疫人員；因為有一些部分，4月份他已經施打了第1劑，那接下來可能要施打第2劑，就如陳時中部長說的，他自己的第2劑，現在都還沒施打，但他也會在未來找時間，有劑量許可的話就會去做施打的動作，因為要打第2劑，因為有很多人，包括醫事人員、包括有一些自費的民眾打1劑的，他門也需要打第2劑。

衛生局指出接種疫苗後若在48小時內出現不良反應，如注射部位疼痛或紅腫，頭痛、畏寒、疲倦、肌肉痛、關節痛，或發燒超過38度，通常會於一到兩天內消退。為確保市民疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

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