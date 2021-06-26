新北樂華夜市7／1復業　黃偉哲：台南夜市解封還要再研究

▲台南市長黃偉哲說，有關台南市夜市是否比照7月1日解封，會進一步研議理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對外界關心新北市永和樂華夜市將於7月1日起恢復營業，不過還是禁止內用試吃，只能外帶，台南已經連續10天+0，是否考慮夜市比照樂華夜市營業方式解封？台南市長黃偉哲表示，台南採自主性對夜市停業，能不能比照永和樂華解解封開放，市府會進一步商討決定。

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黃偉哲指出，今天確診+0，中央流行疫情指揮中心並沒有說夜市一定要停業，但是台南是自主性對於夜市停止營業，那因為今天全國確診人數最多的，還是新北，既然他們7月1日要恢復營業，市府尊重他們的選擇，但是對於台南的夜市要不要解封，恢復營運的部分，市府也會再進一步跟衛生局，還有防疫人員，還有南部疫情指揮中心，還有夜市業者來商討，一方面希望能夠讓夜市的攤販，有所喘息，能夠延續生計，一方面能夠讓防疫做到位，這很重要，所以說市府希望在中間求得一個平衡點，市府也會密集跟上述這幾個部門，密切的聯絡，一有結果市府就會尊重大家共同討論的決議辦理。

另有關26日台南是否有疫苗不良反應件數？衛生局長許以霖指出，26日沒有接獲新增疫苗不良反應通報事件。

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