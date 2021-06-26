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智慧城市科技防疫　台南首創公車站AI智慧防疫系統啟用

▲AI智慧防疫系統第1套系統在新營客運總站裝設完成，下週起陸續於台南火車站前的公車南北站、永康車站前的轉乘空間、善化轉運站等處安裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲AI智慧防疫系統第1套系統在新營客運總站裝設完成，下週起陸續於台南火車站前的公車南北站、永康車站前的轉乘空間、善化轉運站等處安裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科技防疫再出招，台南市交通局率全國之先於交通場站導入AI智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況、旅客是否配戴口罩，並自動廣播提醒民眾配戴口罩，為公共運輸防疫把關，減輕第一線人員負擔。

同時AI智慧防疫系統也將提供各場站擁擠程度資訊，分為綠、橘、紅3個燈號，民眾可視情況決定是否前往搭車，也提供交通局做為公車班次滾動檢討依據。
疫情3級警戒以來，市府各單位防疫、稽查勤務繁重，台南市長黃偉哲特別指示局處善用科技力量，結合智慧系統達到事半功倍效果。市府整合有線電視、國家高速網路計算中心團隊，引進「AI智慧防疫系統」，透過AI影像辨識技術估算場域人數及是否配戴口罩，先前已運用在台南市的市場，現在進一步領先全國應用在公車站點。

▲AI智慧防疫系統第1套系統在新營客運總站裝設完成，下週起陸續於台南火車站前的公車南北站、永康車站前的轉乘空間、善化轉運站等處安裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交通局長王銘德表示，台南市交通運輸場站為求防疫滴水不漏，於公共運輸車內、站內均嚴格實施實聯制、戴口罩、禁止飲食，各大轉運站也配置紅外線熱像儀、消毒毯。但部分公車站點屬於開放空間，沒有站務員，因此導入全國首創AI智慧防疫系統，透過即時影像自動計算人數多寡，分辨是否有配戴口罩，發現人流過多或未戴口罩時，便會開啟連續廣播模式，提醒民眾配合。

王銘德指出，第1套系統已在新營客運總站裝設完成，該車站是半開放式空間，站務人員在發車、服務時須兼顧防疫，難免分身乏術，導入系統後可自動廣播提醒民眾，大大減輕第一線人員負擔。AI智慧防疫系統將逐步裝設在開放式或無站務人員的車站，下週起陸續於台南火車站前的公車南北站、永康車站前的轉乘空間、善化轉運站等處安裝。

王銘德也表示，3級警戒下大台南公車全面降載減班，但交通局仍密切注意人潮狀況。未來搭車人潮一旦回復，將配合加開班次避免民眾搭車過度擁擠產生群聚。本次引進AI智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況，並依擁擠程度分為綠、橘、紅3個燈號，除了提醒民眾可視情況決定是否前往，也提供交通局做為班次滾動檢討的依據。

公共運輸處長吳俁之指出，民眾可於交通局官網「便民服務」頁面觀看站區周圍即時人流影像，該影像只作為即時防疫偵測，不會移作他用。AI系統只能輔助防疫，呼籲民眾搭乘公共運輸務必做好自主防護，落實戴口罩、勤洗手配合各項防疫措施，攜手共同對抗疫情。

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