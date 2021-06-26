快訊／Delta足跡二度北上！台南市府公布活動史　2宮廟人員遭匡列

▲台南市衛生局長公布足跡。（圖／翻攝黃偉哲臉書直播）

記者莊智勝／台南報導

新冠肺炎疫情看似趨緩，中央流行疫情中心公布，今（26日）新增本土病例78例，但值得關注的是，屏東縣內出現印度變異株Delta病毒感染者，其中感染變種病毒的小黃司機發病前還曾二度到台南地區活動。對此，台南市長黃偉哲今下午召開防疫記者會說明最新疫況。

中央疫情指揮中心指出，一對自秘魯返台的祖孫（案13332、13333）歸國後即在屏東進行居家檢疫，不料期間卻發病確診，經過基因定序後，確認2人感染印度變異株Delta病毒；而在祖孫隔離期間，隔壁鄰居兼親戚（案14407）曾與其有接觸，因此遭到病毒傳染，同住的2名家人案14409、14408也因此染疫；值得注意的是，14409先前曾搭乘白牌計程車，與運將長時間同處一密閉空間內，該名司機後續也發病確診，為案14298，指揮中心今宣布，4人均為Delta感染者。

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台南市長黃偉哲今下午召開記者會，表示台南雖然已經連續11天零確診，但仍然沒有鬆懈的本錢，必須隨時提防隱形傳播鏈，且鄰近的屏東發生Delta病毒感染，其中確診的小黃司機更曾於6月11日、18日二度前往台南地區活動，為防堵變種病毒擴散，市府也立即著手進行疫調，並將相關接觸人士全數匡列。

衛生局長許以霖表示，案14409（乘客）分別於11日、18日搭乘案14298之計程車北上台南，曾於國道3號新化休息站（北上）如廁，隨後前往佳里區新生路法旨宮，初步了解，密切接觸者為2名宮廟人員，經快篩後確認為陰性，但保險起見目前2人仍遭匡列隔離，嚴防陰轉陽；另還有2名友人曾與小黃司機接觸，雖然採檢結果為陰性，但仍要求進行自我健康監測。衛生局指出，目前已針對宮廟附近進行擴大匡列，籲請民眾放心。

黃偉哲表示，全國三級警戒期間，各地宮廟早已不開放，但Delta感染者足跡卻還是二度到法旨宮，「私下做了什麼不知道，還要實際疫調，但他們確實到法旨宮；面對變種病毒，大家戒慎恐懼，屏東2村高規格全村篩檢，足見傳染力、致死率之高，現在變種病毒已經侵台，我們也會採高規格、謹慎小心處理，避免傳播鏈進一步擴大。」