　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

愛台南幫幫芒！　線上推銷台南優質芒果

▲立委郭國文邀集市長黃偉哲、農委會農糧署姚志旺副署長、南科管理局蘇振綱局長、南化農會溫進添總幹事召開線上記者會，希望媒合企業購買，推銷台南優質芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委郭國文邀集市長黃偉哲、農委會農糧署姚志旺副署長、南科管理局蘇振綱局長、南化農會溫進添總幹事召開線上記者會，希望媒合企業購買，推銷台南優質芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到今年乾旱影響，芒果小果比例高，但產量未減，然受到疫情3級警戒的影響，以及青果市場常有確診者足跡，導致遊客減少，國內銷售狀況不佳，立委郭國文邀集市長黃偉哲、農委會農糧署姚志旺副署長、南科管理局蘇振綱局長、南化農會溫進添總幹事召開線上記者會，希望媒合企業購買，推銷台南優質芒果。

郭國文說，上週就前往南化關心農會與產銷班的狀況，果農紛紛反應因為疫情關係，國內銷售狀況相當慘淡，希望提供相關協助。而以往都會在這個時候，與南科聯合舉辦行銷活動，但因為三級警戒無法辦理，所以希望各單位能突破這個困境，來協助國內銷售，並墊高外銷價格，這也是針對果農的另一種紓困。

溫進添總幹事說，目前南化芒果正紅，但真的受到疫情影響，國內市場每公斤售價確實比去年少了一半，甚至影響到外銷價格也從去年每公斤8、90元被壓低到6、70元。很感謝郭國文委員一直持續媒合，特別過去媒合南科廠商訂購，所以今年特別推出3公斤裝小禮盒，盼望增加銷量。

▲立委郭國文邀集市長黃偉哲、農委會農糧署姚志旺副署長、南科管理局蘇振綱局長、南化農會溫進添總幹事召開線上記者會，希望媒合企業購買，推銷台南優質芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，日前已指示農業局啟動多項產銷措施，加強媒合國營企業及企業團購，並增加線上及網路行銷，持續拓展外銷市場。過去也推動超商、全聯等銷售管道，今年也可以繼續推動。同時，也延續近幾年與南科管理局的合作模式，以在地企業挺在地農民精神，認購今年的小果禮盒，目前累計萬箱。

姚志旺副署長說，農委會也同樣媒合國營企業、甚至是各大銀行訂購，並透過「台灣農產嘉年華」網站配合店商平台，聘請網紅直播推銷，盼透過線上經濟來推動行銷。

郭國文說，過去南科廠商相當支持認購在地農產的活動。今年雖有疫情，但對南科運作影響不大，甚至營業額還增加，因此盼廠商，還有銀行界更能以社會企業的精神，與政府一同來為受疫情影響的果農紓困，同島一命，在內需市場上更加相挺農民。

▲立委郭國文邀集市長黃偉哲、農委會農糧署姚志旺副署長、南科管理局蘇振綱局長、南化農會溫進添總幹事召開線上記者會，希望媒合企業購買，推銷台南優質芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文表示，目前已成功媒合南科廠商第1筆訂購頂極銷日等級之愛文芒果500箱3000公斤之訂單。因此，呼籲經濟上未受疫情影響的民眾，也多多來購買台南優質的芒果，愛台南、幫幫忙！吃在嘴裡，甜在每個人的心裡。

SKII 「R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃」

ET快訊
台電退休男確診找無感染源！　啟動快篩擴及7鄉鎮
周玉蔻爆料「週末有莫德納來台」　陳時中打臉回應
屏東計程車司機染Delta！　「2度跑外縣市」足跡曝光
台灣首現Delta本土！他驚見「1染疫個案」嚇傻　網狂抖：趕
張顯耀打特權疫苗挨罰1.5萬　陳時中不解：依法應只能罰醫療機
慈濟喊比照郭台銘、台積電洽購疫苗　陳時中回應了
陳時中還沒打第二劑疫苗！笑稱「沒空等」不會打殘劑
Delta病毒入侵屏東「確診+3」！14縣市0確診　1張圖看
PCR篩檢大降價！　明起5000降為3500元
今增13死4例PCR陰轉陽　3人「快速死」確診2天後往生
首見Delta本土6人染疫！陳時中：屏東擴大採檢、餐飲超商關
美捐贈莫德納106萬劑「6／30起先配6成」　各縣市分配量曝
自印度等7國入境者可「自費入住集中檢疫所」　今20時開放訂房
快訊／今增78例本土「新北36例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／屏東6人定序感染Delta病毒！　指揮中心公布5大措施
快訊／再增13死！今本土病例+78　死亡突破600例
快訊／國內首見！本土個案「確定染Delta病毒」！
快訊／敲門沒人回　北市30歲女陳屍旅館內
LIVE／傳又有人感染Delta病毒！　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮18歲以上可預約疫苗殘劑　每站每日7名

愛台南幫幫芒！　線上推銷台南優質芒果

智慧城市科技防疫　台南首創公車站AI智慧防疫系統啟用

差點撞「死人」！　賓士3秒急切西瓜閃過騎士　網：僅距離40公分

「知名網紅驚傳殞落」百萬車撞毀變形！　網：恭喜擊落嘉義最大聲

桃園804醫院群聚感染早日清零　15名確診者轉至部桃、林口長庚醫院

北漂男無症狀確診！新增9處足跡　全落在彰化市

丁怡銘的風險比郵差高嗎？台南藍軍批：為何郵差至今打不到疫苗？

80歲老婦遲到　台中眼鏡壯男成功打到殘劑...市府說話了

桃園254家私幼面臨倒閉退場　視訊陳情議長盼7月微解封

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

花蓮18歲以上可預約疫苗殘劑　每站每日7名

愛台南幫幫芒！　線上推銷台南優質芒果

智慧城市科技防疫　台南首創公車站AI智慧防疫系統啟用

差點撞「死人」！　賓士3秒急切西瓜閃過騎士　網：僅距離40公分

「知名網紅驚傳殞落」百萬車撞毀變形！　網：恭喜擊落嘉義最大聲

桃園804醫院群聚感染早日清零　15名確診者轉至部桃、林口長庚醫院

北漂男無症狀確診！新增9處足跡　全落在彰化市

丁怡銘的風險比郵差高嗎？台南藍軍批：為何郵差至今打不到疫苗？

80歲老婦遲到　台中眼鏡壯男成功打到殘劑...市府說話了

桃園254家私幼面臨倒閉退場　視訊陳情議長盼7月微解封

皮薄肉Q超咕溜！高雄古早味餛飩　軟綿湯圓沾黃金蛋液太銷魂

苗栗567人染疫！台電退休男找無感染源　啟動快篩擴及7鄉鎮

LIVE／新北今增36例「屠宰場疫情擴大」　侯友宜最新說明

變態喊1萬元買女友內衣照！神隊友脫了「親自下海」　千人全笑瘋

快訊／彰化年輕人「殘念」了　衛生局：殘劑現全供造冊長輩施打

皮朋又發狂言指詹姆斯曾單核奪冠　名嘴噴這言論簡直荒妙

核彈頭曾宸佐再戰選秀　崇拜林哲瑄鬼神守備

洗腎婦打完AZ猝死「解剖見靜脈栓塞」　指揮中心公布初判死因

WHO封Delta為「最強變種」　攻陷全球85國！還會再進化

小屁貓挑釁「屁股脖子超有戲」！　 11歲貓一拳巴蕊網笑翻

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

地方熱門新聞

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

差點撞到！賓士3秒急切西瓜閃過騎士

北漂確診男無症狀！9處足跡全在彰化

婦遲到　台中男打到殘劑市府說話了

桃園804醫院群聚感染　15名確診者轉院

台南藍軍痛批為何郵差打不到疫苗

台南首創公車站AI智慧防疫系統

線上推銷台南優質芒果

屏東師線上視訊學生缺課　機警通報113追出家暴

桃園254家私幼面臨倒閉退場

93歲翁打疫苗高燒4天！倒兒懷裡離世

紓困生活補貼有配偶新住民可請領

澎湖男拒快篩！吞罰單住家遭監控

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

更多熱門

相關新聞

台南首創公車站AI智慧防疫系統

台南首創公車站AI智慧防疫系統

科技防疫再出招，台南市交通局率全國之先於交通場站導入AI智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況、旅客是否配戴口罩，並自動廣播提醒民眾配戴口罩，為公共運輸防疫把關，減輕第一線人員負擔。

台大辦線上畢典　管中閔：大家都要小心哦

台大辦線上畢典　管中閔：大家都要小心哦

鴻品牛肉湯遭1星負評洗爆　鄉民出手幫補血

鴻品牛肉湯遭1星負評洗爆　鄉民出手幫補血

台南藍軍痛批為何郵差打不到疫苗

台南藍軍痛批為何郵差打不到疫苗

台南連日大雨路樹橫倒車道

台南連日大雨路樹橫倒車道

關鍵字：

台南線上推銷優質芒果

讀者迴響

熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

百萬網紅直播走光！換衣玻璃反射「脫光光全被拍」

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

再增13死！今本土病例+78

立陶宛人沒你想得好！當地人：幹嘛送疫苗？

大牙在家身材走樣！PO泳裝照哀喊「真的很嚇人」

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面