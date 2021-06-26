愛台南幫幫芒！　線上推銷台南優質芒果

▲立委郭國文邀集市長黃偉哲、農委會農糧署姚志旺副署長、南科管理局蘇振綱局長、南化農會溫進添總幹事召開線上記者會，希望媒合企業購買，推銷台南優質芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到今年乾旱影響，芒果小果比例高，但產量未減，然受到疫情3級警戒的影響，以及青果市場常有確診者足跡，導致遊客減少，國內銷售狀況不佳，立委郭國文邀集市長黃偉哲、農委會農糧署姚志旺副署長、南科管理局蘇振綱局長、南化農會溫進添總幹事召開線上記者會，希望媒合企業購買，推銷台南優質芒果。

郭國文說，上週就前往南化關心農會與產銷班的狀況，果農紛紛反應因為疫情關係，國內銷售狀況相當慘淡，希望提供相關協助。而以往都會在這個時候，與南科聯合舉辦行銷活動，但因為三級警戒無法辦理，所以希望各單位能突破這個困境，來協助國內銷售，並墊高外銷價格，這也是針對果農的另一種紓困。

溫進添總幹事說，目前南化芒果正紅，但真的受到疫情影響，國內市場每公斤售價確實比去年少了一半，甚至影響到外銷價格也從去年每公斤8、90元被壓低到6、70元。很感謝郭國文委員一直持續媒合，特別過去媒合南科廠商訂購，所以今年特別推出3公斤裝小禮盒，盼望增加銷量。

黃偉哲市長說，日前已指示農業局啟動多項產銷措施，加強媒合國營企業及企業團購，並增加線上及網路行銷，持續拓展外銷市場。過去也推動超商、全聯等銷售管道，今年也可以繼續推動。同時，也延續近幾年與南科管理局的合作模式，以在地企業挺在地農民精神，認購今年的小果禮盒，目前累計萬箱。

姚志旺副署長說，農委會也同樣媒合國營企業、甚至是各大銀行訂購，並透過「台灣農產嘉年華」網站配合店商平台，聘請網紅直播推銷，盼透過線上經濟來推動行銷。

郭國文說，過去南科廠商相當支持認購在地農產的活動。今年雖有疫情，但對南科運作影響不大，甚至營業額還增加，因此盼廠商，還有銀行界更能以社會企業的精神，與政府一同來為受疫情影響的果農紓困，同島一命，在內需市場上更加相挺農民。

郭國文表示，目前已成功媒合南科廠商第1筆訂購頂極銷日等級之愛文芒果500箱3000公斤之訂單。因此，呼籲經濟上未受疫情影響的民眾，也多多來購買台南優質的芒果，愛台南、幫幫忙！吃在嘴裡，甜在每個人的心裡。

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