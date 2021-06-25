雲林也遞件了！與台東、花蓮、南投共同採購500萬劑BNT

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(25)日召開記者會針對採購輝瑞BNT疫苗說明，縣長張麗善指出，盛弘醫藥已於昨日正式向食藥署正式遞件提出購買500萬劑BNT疫苗的申請，至於這批500萬劑BNT疫苗，其中就包括了雲林縣政府亟欲採購的100萬劑。

▲雲林縣政府今日召開記者會針對採購輝瑞BNT疫苗說明，廠商已於昨日正式向食藥署正式遞件提出購買500萬劑BNT疫苗的申請，其中的100萬劑為雲林縣政府採購劑量。（圖／記者蔡佩旻攝）



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雲林縣長張麗善自5月29日宣布將採購100萬劑疫苗，至今已近一個月。縣長張麗善說明，自從下定決心採購疫苗後，即與各種管道接洽協商，其中包括醫藥公司與代理商，洽商的過程中，由於採購數量僅100萬劑，實在難以用合理的價格取得疫苗。另一方面，先前行政院堅持需提交「原廠授權書」，導致雲林縣自行採購疫苗的路途上，產生諸多困難。

▲截至昨天為止，雲林施打AZ疫苗者有4萬3060人、施打莫德納疫苗人數為1千924人，共計有4萬4984人，施打率佔18歲以上人口的7.74%。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善接著說，當調查數據清楚顯示，BNT是最受國人期待與青睞的疫苗，也是雲林縣政府延伸轉向購買BNT疫苗的主因。於是快速與國家防疫隊盛弘醫藥公司表達，希望連同台東、花蓮、南投縣政府共同委託、採購BNT疫苗。更重要的是，美國現已實驗允許12歲以上的青少年施打BNT疫苗，之後亦可參照美國的實驗結果作法，將BNT疫苗施打的年齡層下修至17或16歲。

張麗善進一步指出，截至昨天為止，雲林施打AZ疫苗者有4萬3060人、施打莫德納疫苗人數為1千924人，共計有4萬4984人，施打率佔18歲以上人口的7.74%。尋求第三方醫藥公司代為洽購疫苗，100萬劑的BNT疫苗將能受惠於18歲以上、尚未施打疫苗的民眾共計53萬7999人，若能全數順利施打兩劑，施打率即能提高至92.94%，達到群體免疫的效果。

▲ 雲林縣府尋求第三方醫藥公司代為洽購疫苗，100萬劑的BNT疫苗將能受惠於18歲以上、尚未施打疫苗的民眾共計53萬7999人，若能全數順利施打兩劑，施打率即能提高至92.94%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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