　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包商春節送洋酒　 工務課員一個move...斗六市長賀他奪年度大獎

▲斗六市公所工務課課員黃如誠（中）當選今年度全縣廉潔楷模，市長林聖爵（左）特別貼上紅榜公開表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所工務課課員黃如誠（中）當選今年度全縣廉潔楷模，市長林聖爵（左）特別貼上紅榜公開表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為型塑廉能政治風氣，由縣府各局、處及鄉鎮市公所各推薦具有廉潔與效能事蹟之優秀員工進行參選，共遴選出6名「廉潔楷模」。於斗六市公所任職工務課課員的黃如誠為其一；端正自持的他，曾收下廠商硬塞的洋酒，在廠商離去後隨即簽報上級，由長官陪同歸還，獲獎可稱實至名歸。

雲林縣政府於22日公布110年度「廉潔楷模」獲獎名單，斗六市公所工務課課員黃如誠當選今年度全縣廉潔楷模。斗六市公所政風室主任李思賢指出，黃如誠承辦工程採購業務，承包商於春節贈送洋酒禮盒，黃如誠雖當場婉拒，但業者堅持贈送之下，只好先行收下，但他隨即簽報市長並知會政風室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

政風室主任李思賢說，黃如誠於收禮隔天由政風室陪同，委婉將洋酒退還給廠商，黃如誠平日除積極將其工程專長結合廉政稽核，更戮力協助政風室辦理各項防貪業務，這次能獲獎，確實是實至名歸。

▲斗六市公所工務課課員黃如誠（中）當選今年度全縣廉潔楷模，市長林聖爵（左）特別貼上紅榜公開表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 黃如誠在職場上表現傑出，以端正自持及奉公守法之態度，更不時於深夜加班，戮力為市民服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃如誠於2012年至2014年於新北金山區台電核一廠任職，是負責建築結構體檢查的駐點工程師，2016年考上國家高考分發至斗六市公所服務。獲知當選廉潔楷模，黃如誠謙虛表示，只是做自己該做的事，能獲選今年度廉潔楷模，感到榮幸並期許未來在工作上能精進專業，與同事一起努力，讓民眾感受市公所的優質服務。

斗六市公所指出，黃如誠在其經辦工程採購業務上，遵守廉政倫理規範，拒絕收受廠商餽贈財物，經辦業務均能依法行政，權衡利弊得失，並藉其曾擔任核能發電廠駐點建築結構工程師之專長，協助政風室辦理「公共工程保固」專案稽核，配合前往轄區學校教室及公有建築物，稽核尚在保固期間之結構物設施的保固情形，為斗六市營造優質的公務環境，足為同仁楷模。

斗六市長林聖爵表示，聽到同仁獲獎的消息非常開心，並強調只要是民眾所關心、在意的問題，縱然是極為細微、隱而不顯，市公所工作團隊都應該正視，並以同理心積極處理，希藉由黃如誠獲獎，建立標竿學習典範，鼓勵全體同仁見賢思齊，專注本職工作，提升公所行政效能，以維護民眾權益。

▲斗六市公所工務課課員黃如誠（中）當選今年度全縣廉潔楷模，市長林聖爵（左）特別貼上紅榜公開表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃如誠藉其曾擔任核能發電廠駐點建築結構工程師之專長，協助政風室辦理學校教室及公有建築物保固稽核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►Her今天推出「石墨烯顯瘦提臀塑崩褲」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林驚傳命案！除草工口角「酒瓶擊頭」打死男室友　兇手還在醉

►雲林湖山水庫溢流潺潺如白絹　圓弧高10公分多了3小時等待

►市售防疫酒精難買　藥師公會理事長回應了...下波缺貨潮時間點曝

►解剖死因出爐！雲林古坑86歲翁打疫苗後死亡　「自身疾病造成」

ET快訊
快訊／桃園3.7萬移工快篩「87人呈陽性」　PCR結果出爐
他爆民進黨「想幹掉高嘉瑜很久了」　不自殺聲明曝內幕
快訊／幫連戰等8人打疫苗　振興醫院遭罰30萬
快訊／MOMO員工確診！　基隆養護中心5染疫均「6採PCR轉
快訊／桃園804醫院再添5例！　累計23人染疫
紓困4.0精進方案懶人包一次看！　打工族領1萬紓困補助
曾去全聯、烘焙行！基隆確診燒烤店老闆自爆：當天人很多
快訊／午後雷雨彈來襲！　從北到南「10縣市」大雨特報
快訊／北農4933人快篩結果曝　柯文哲：偽陽性高將直接PCR
快訊／高雄首起疫苗烏龍！16歲護專生打AZ　陳其邁認疏失
快訊／桃園5大果菜市場「累計篩檢1139人」　快篩結果出爐
柯文哲宣布：疫苗殘劑授權醫生處理　打在人身上「總比丟到垃圾桶
疫苗爆緩打潮「單日接種僅5.3萬人」　陳時中曝往下開放條件
無症狀年輕確診增加　柯文哲「與狼共舞」：別幻想完全沒疫情
新北快篩站暴增1.5萬人！侯友宜曝「這個數字」才是關鍵重點
快訊／北市5天26人染疫　12區最新確診數出爐「中正區最多」
LIVE／北市+35例！遭批拖累全台延長三級　柯文哲最新說明
快訊／恩主公風暴釀高雄13人染疫！匡列290人結果出爐
若不開學或持續三級！醫揭「6隱形炸彈」　家長嘆：命和錢在拉扯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這波本土疫情累積2444人重症！65歲以上個案「重症率達35.8%」

沙鹿9旬嬤打完疫苗7天「倒臥廁所亡」　台中累計34人猝死

快訊／基隆養護中心5染疫均「6採PCR轉陽無症狀」　momo員工也中

快訊／桃園804醫院再添5例！累計23人染疫　到過「這地方」都確診

中小學教職員列疫苗施打第7位　教育部：會再開學前14天接種完

台鐵1.2萬人7月起開打疫苗！「乘務員、清潔員、防疫天使」先打

台南連9天零確診　祕魯變種入侵？黃偉哲：高度戒慎恐懼

快訊／曾去全聯、烘焙行！基隆確診燒烤店老闆自爆：當天人很多

快訊／午後雷雨彈來襲！　從北到南「10縣市」大雨特報

快訊／高雄首起疫苗烏龍！16歲護專生打AZ　陳其邁認疏失

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

這波本土疫情累積2444人重症！65歲以上個案「重症率達35.8%」

沙鹿9旬嬤打完疫苗7天「倒臥廁所亡」　台中累計34人猝死

快訊／基隆養護中心5染疫均「6採PCR轉陽無症狀」　momo員工也中

快訊／桃園804醫院再添5例！累計23人染疫　到過「這地方」都確診

中小學教職員列疫苗施打第7位　教育部：會再開學前14天接種完

台鐵1.2萬人7月起開打疫苗！「乘務員、清潔員、防疫天使」先打

台南連9天零確診　祕魯變種入侵？黃偉哲：高度戒慎恐懼

快訊／曾去全聯、烘焙行！基隆確診燒烤店老闆自爆：當天人很多

快訊／午後雷雨彈來襲！　從北到南「10縣市」大雨特報

快訊／高雄首起疫苗烏龍！16歲護專生打AZ　陳其邁認疏失

快訊／羅智強嗆他甩鍋「感染源可能在高雄」　陳其邁：歡迎指正

毛毛你在哪／醫院路上跌倒！嘉義短尾母橘跳籠失蹤　家人拜託協尋

中職復賽防疫計畫　體育署審核通過送交指揮中心決定

徐若瑄：鍵盤比病毒還可怕！氣酸民「輕鬆敲下鍵盤便可奪人命」

疫情求生實錄！16年旅行社老闆帶員工　轉向開飲料店

男學生交女友！女老師吃醋怒扔剪刀　被捕坦承「我們睡過2次」

2021年式福特Mustang野馬跑車登場　售價不變196.9萬起！

蘋果即將推出iPhone 13　分析師預測在「這天」發布

反制！大陸也告上WTO　起訴澳洲相關反傾銷和反補貼措施

小型電子期6／28掛牌上市　2.65 萬元就可投資！

慶生趴返家！包包驚見藍牙追蹤器　金髮妹嚇瘋急拔電池...網：快報警

生活熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光！

交往3年當聖人！婚後才知「老公蝌蚪GG」

快訊／中華電信光世代傳「大規模斷網」　上萬人哀號

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授曝原因

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

三級警戒延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

即／沒擺攤到處玩　南投2確診男7天連住台中4家飯店

BNT疫苗超難買？苦苓：沒買到只能怪中國

北農送貨員發燒仍送貨　女兒證實：爸爸有吃藥

更多熱門

相關新聞

雲林驚傳命案　除草工口角「酒瓶擊頭」打死男室友

雲林驚傳命案　除草工口角「酒瓶擊頭」打死男室友

雲林縣昨日深夜11時許驚傳命案，雲林縣消防局119獲報有人於民宅倒臥血泊，救護人員到場有見一名男子倒臥屋內，已無心跳呼吸，經立即CPR後送醫，搶救後仍宣告不治。 死者為石姓男子疑因與陳姓男室友酒後口角衝突，遭酒瓶砸傷頭部，陳姓男子醉酒意還未退，全案由警方偵辦中。

即／麥寮民宅火警　2男女昏迷送醫搶救

即／麥寮民宅火警　2男女昏迷送醫搶救

湖山水庫溢流　潺潺如白絹般浪漫

湖山水庫溢流　潺潺如白絹般浪漫

防疫酒精漲價又缺貨　藥師公會理事長曝真相

防疫酒精漲價又缺貨　藥師公會理事長曝真相

雲林女嬰吐血奶泡亡！母才剛打AZ　地檢署決定解剖

雲林女嬰吐血奶泡亡！母才剛打AZ　地檢署決定解剖

關鍵字：

廉能政治斗六市公所黃如城廉潔楷模雲林

讀者迴響

熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

90噸打樁機倒塌畫面曝！億萬富豪和女兒被當場壓爛慘死

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面