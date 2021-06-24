包商春節送洋酒　 工務課員一個move...斗六市長賀他奪年度大獎

▲斗六市公所工務課課員黃如誠（中）當選今年度全縣廉潔楷模，市長林聖爵（左）特別貼上紅榜公開表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為型塑廉能政治風氣，由縣府各局、處及鄉鎮市公所各推薦具有廉潔與效能事蹟之優秀員工進行參選，共遴選出6名「廉潔楷模」。於斗六市公所任職工務課課員的黃如誠為其一；端正自持的他，曾收下廠商硬塞的洋酒，在廠商離去後隨即簽報上級，由長官陪同歸還，獲獎可稱實至名歸。

雲林縣政府於22日公布110年度「廉潔楷模」獲獎名單，斗六市公所工務課課員黃如誠當選今年度全縣廉潔楷模。斗六市公所政風室主任李思賢指出，黃如誠承辦工程採購業務，承包商於春節贈送洋酒禮盒，黃如誠雖當場婉拒，但業者堅持贈送之下，只好先行收下，但他隨即簽報市長並知會政風室。

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政風室主任李思賢說，黃如誠於收禮隔天由政風室陪同，委婉將洋酒退還給廠商，黃如誠平日除積極將其工程專長結合廉政稽核，更戮力協助政風室辦理各項防貪業務，這次能獲獎，確實是實至名歸。

▲ 黃如誠在職場上表現傑出，以端正自持及奉公守法之態度，更不時於深夜加班，戮力為市民服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃如誠於2012年至2014年於新北金山區台電核一廠任職，是負責建築結構體檢查的駐點工程師，2016年考上國家高考分發至斗六市公所服務。獲知當選廉潔楷模，黃如誠謙虛表示，只是做自己該做的事，能獲選今年度廉潔楷模，感到榮幸並期許未來在工作上能精進專業，與同事一起努力，讓民眾感受市公所的優質服務。

斗六市公所指出，黃如誠在其經辦工程採購業務上，遵守廉政倫理規範，拒絕收受廠商餽贈財物，經辦業務均能依法行政，權衡利弊得失，並藉其曾擔任核能發電廠駐點建築結構工程師之專長，協助政風室辦理「公共工程保固」專案稽核，配合前往轄區學校教室及公有建築物，稽核尚在保固期間之結構物設施的保固情形，為斗六市營造優質的公務環境，足為同仁楷模。

斗六市長林聖爵表示，聽到同仁獲獎的消息非常開心，並強調只要是民眾所關心、在意的問題，縱然是極為細微、隱而不顯，市公所工作團隊都應該正視，並以同理心積極處理，希藉由黃如誠獲獎，建立標竿學習典範，鼓勵全體同仁見賢思齊，專注本職工作，提升公所行政效能，以維護民眾權益。

▲黃如誠藉其曾擔任核能發電廠駐點建築結構工程師之專長，協助政風室辦理學校教室及公有建築物保固稽核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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