雲林湖山水庫溢流潺潺如白絹　圓弧高10公分多了3小時等待

▲經過3個多小時的等待，水流慢慢溢下，近下午5時許水流才逐漸淹沒馬蹄形溢流堰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

連日滯留鋒面為雲林湖山水庫進帳豐沛水量，從5月底未達3成的蓄水量短時間驟增，讓湖光山色美景再度重現。南化水庫20日為今年滿溢拔頭籌，今(23)日雲林湖山水庫也在中午12時許蓄水量達100%，但溢流口圓弧高度約10公分，直至下午3時許終於慢慢溢流，潺潺流水順溢洪道直下，宛如白絹飄飄般浪漫。

雲林湖山水庫上一次滿水位是去年10月底，今年5月30日從蓄水率跌破30%的1745萬噸有效蓄水量、僅188公尺水位，因鋒面來臨為全台各地降下甘霖，水位高度逐日回升，水庫水量也快速增加，至今日蓄滿，達標滿水位211.5公尺，蓄水量5087.61萬噸，蓄水率100%，並於下午4時許開始滿庫溢流。

▲湖山水庫滿水溢流，潺潺流水順溢洪道直下，宛如白絹飄飄般浪漫。（圖／記者蔡佩旻攝）

湖山水庫管理中心主任李炎任說明，湖山水庫總蓄水量5085萬立方公尺，因水庫蓄滿水量約5087萬噸，依據監測表於中午呈現100％蓄水量，但因溢流堰圓弧高出約10公分，水位一小時可提高3公分，直至下午3時許自然溢流。李炎任指出，水流從馬蹄形溢流堰順流到下游的梅林溪，雖然溢流並非瞬間大量排水，但下游地區民眾仍需提高警覺，留意梅林溪水位變化與安全。

▲湖山水庫滿水位的湖光山色讓人感到相當舒暢。（圖／記者蔡佩旻攝）

《ETtoday新聞雲》記者於中午前往等候，湖山水庫滿水位的湖光山色讓人感到相當舒暢，經過3個多小時的等待，水流慢慢溢下，近五時許水流才逐漸淹沒馬蹄形溢流堰，而潺潺流水順溢洪道直下，宛如白絹飄飄般浪漫，水流雖不大，但滿庫溢流盛況仍令人感動。

現場觀測人員指出，要看到滂薄氣勢的大水流預計要到明日清晨才得見，湖山水庫將持續引水，將持續溢流一週，但明日上午9時會關閉進水口清淤泥，待作業結束後再開啟引水。湖山水庫人員表示，因配合三級警戒延長至7月12日，湖山水庫尚未開放民眾進入，請民眾配合，先不要前往觀賞。

▲ 雲林湖山水庫也在23日中午12時許蓄水量達100%，但溢流口圓弧高度高出約10公分。（圖／記者蔡佩旻攝）

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