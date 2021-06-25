快訊／雲林2月大女嬰「吐血奶」猝死　死因初判出爐：有肺炎...

▲女嬰蘇姓母親在21日接種AZ疫苗，當晚餵母奶，待半夜起身查看時竟發現女嬰嘴邊滲出溢奶夾雜血水，已無呼吸心跳，質疑與疫苗接種有關。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮一名哺餵母乳的蘇姓母親在21日下午接種AZ疫苗後，晚上將母乳擠出冰存，深夜2個月大的女兒餓了予以瓶餵後安撫其睡著，卻發生女嬰在3小時後被發現吐後奶泡猝死，雲林地檢署今表示，法醫研究所今天解剖，發現女嬰有呼吸道感染、肺炎等情況，確切死因仍需等待鑑定報告出爐。

女嬰蘇姓母親在21日接種AZ疫苗，當晚依平常餵母奶，女嬰當日及喝奶前後均無異狀，喝飽後也安穩睡覺，不料，待半夜起身查看時竟發現，女嬰呈現嘴邊滲出溢奶夾雜血水，已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，原本健康活潑女兒猝死，事發突然讓家屬悲痛不已，質疑與疫苗接種有關。

雲林縣地檢署主任檢察官江金星表示，法醫研究所今天下午解剖女嬰，初步研判死亡原因為呼吸道感染和肺炎，並經快篩確認陰性，已將採集檢體送驗，確切死因尚待詳細的解剖鑑定報告結果。

▲看著用來擦拭女嬰身上及嘴角的包衣及手帕，斑斑血漬，令家屬傷心欲絕。（圖／記者蔡佩旻攝）



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